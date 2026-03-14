Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 mars 2026

revue de presse

Mali: Bamako subit une pénurie de gasoil et d'intenses coupures d'électricité et d'eau

Au Mali, Bamako connaît une pénurie de gasoil depuis environ deux semaines. L'approvisionnement du pays en hydrocarbures est erratique depuis que les jihadistes du Jnim ont décrété un embargo sur les importations de carburant début septembre.

Ces derniers mois, les autorités de transition ont réussi à limiter le nombre d'attaques de citernes, instaurant des convois sous escorte militaire, mais l'approvisionnement reste très fluctuant et insuffisant dans tout le pays. Dans la capitale même, la pénurie de gasoil est également à l'origine d'importantes coupures d'électricité et d'eau, suscitant l'expression d'un mécontentement grandissant. (Source RFI)

Le Sénégal révoque 71 permis miniers et gèle des comptes suite à un différend de paiement de 438 millions de dollars

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Le gouvernement sénégalais a lancé une vaste opération de nettoyage dans le secteur extractif, révoquant 71 permis miniers et gelant les comptes d’une filiale du géant singapourien Indorama.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a également remis en cause les termes du contrat liant Dakar au britannique BP pour l’exploitation du gigantesque projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), jugé trop déséquilibré en faveur de l’opérateur étranger.

Ces décisions radicales matérialisent la promesse faite par son administration, arrivée au pouvoir en 2024, de soumettre l’ensemble des partenariats avec les multinationales à un audit sévère. (Source Africapresse)

Ligue des Champions : Mamelodi Sundowns frappe fort et se rapproche du dernier carré

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont fait un grand pas vers les demi-finales de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions en s’imposant avec autorité (3-0) face au Stade Malien, vendredi soir à Pretoria, lors du quart de finale aller.

Solides, disciplinés et redoutablement efficaces, les champions d’Afrique du Sud ont maîtrisé leur sujet de bout en bout. Après avoir ouvert le score en première période, ils ont enfoncé le clou après la pause avec deux nouvelles réalisations, se plaçant dans une position idéale avant la manche retour au Mali. (Source CAF)

Transition à Madagascar - L'Union africaine exhorte au respect des vingt-quatre mois

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine exhorte les autorités à respecter strictement la durée de vingt-quatre mois de la Transition. Il se dit, par ailleurs, préoccupé par les évolutions politiques récentes, citant le limogeage du Premier ministre.

Décide de rester activement saisi de la question». C'est par cette phrase que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) conclut son communiqué publié hier. Cette missive rapporte la teneur de sa 1335e réunion qui s'est déroulée le 10 mars, sous le thème « Point de situation à Madagascar ».

Le CPS de l'organisation continentale affirme « accueillir favorablement » la présentation du Programme de la Refondation de la République, le 28 février. (Source L’Express de Madagascar)

Une Libérienne comparaît devant la justice belge pour des accusations de crimes de guerre dans les années 1990

Une Libérienne a été renvoyée jeudi 12 mars devant une cour d'assises belge pour "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité". Martina Johnson, ancienne commandante des forces du Front national patriotique du Liberia (NPFL), est accusée d'être impliquée dans la première guerre civile des années 1990 dans son pays.

Son renvoi en procès, annoncé par l'ONG suisse Civitas Maxima, qui œuvre pour traduire en justice les auteurs de crimes internationaux, a été confirmé par le parquet fédéral belge. (Source Africa Radio)

Congo : Dernier meeting du président Denis Sassou-Ngesso avant les élections

Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, tient son dernier meeting avant l'élection présidentielle du 15 mars, au cours de laquelle l'homme fort espère prolonger son règne, qui dure depuis des décennies, sur ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole.

Six candidats se présentent contre Sassou Nguesso, mais la principale opposition est divisée et largement absente, ce qui place l'homme fort en pole position pour remporter un nouveau mandat de cinq ans.

À 82 ans et après plus de 40 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est le grand favori de l'élection présidentielle qui se tiendra dimanche au Congo-Brazzaville. ( Source Africanews)

Tunisie : enquête sur des biais médicaux selon le statut social

Une étude menée auprès de médecins généralistes en Tunisie révèle l’existence d’inégalités discrètes dans la communication médicale envers les patients les plus modestes, malgré des diagnostics similaires.

Une étude expérimentale conduite auprès de 130 médecins généralistes en Tunisie met en évidence des formes subtiles d’inégalités dans la relation entre médecins et patients selon leur milieu socio-économique, notamment dans la qualité des explications et des conseils fournis lors des consultations.

Les résultats reposent sur une expérience d’audit utilisant des patients standardisés, formés pour se présenter chez les praticiens avec les mêmes symptômes médicaux. (Source Apanews)

Au Bénin, le monument de Bio Guera rappelle l’histoire d’un héros de la résistance africaine

À Cotonou, sur le boulevard de la Marina, une statue équestre attire l’attention de tous ceux qui arrivent au Bénin par l’aéroport international. Ce monument rend hommage à Bio Guera, figure majeure de la résistance africaine face à la conquête coloniale française à la fin du XIXᵉ siècle.

Prince du royaume bariba et chef de guerre redouté, il incarne aujourd’hui un symbole de liberté et de dignité africaine. Pour le Dr Joel Accalogoun, expert en tourisme, cette statue participe aussi à la valorisation du patrimoine historique et touristique du pays. (Source Afrik.com)

Attentat de Grand-Bassam - 10 ans après, les familles des victimes saluent l'engagement du Président Alassane Ouattara

Ce jour tragique reste gravé dans la mémoire collective des Ivoiriens. L'attaque de 2016, première du genre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, avait plongé le pays dans la consternation, causant de nombreuses pertes en vies humaines, plusieurs blessés et laissant de profondes séquelles psychologiques au sein des familles touchées.

Au-delà du drame humain, cet attentat avait également eu des répercussions sur les plans économique, touristique et culturel pour cette ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Face à cette tragédie, les autorités ivoiriennes ont rapidement engagé plusieurs actions visant à soutenir les victimes et leurs proches. (Source Fratmat)

Dans l’est de la RDC, la présence des humanitaires de plus en plus menacée

La Française Karine Buisset, 54 ans, employée de l’Unicef, est morte mercredi 11 mars à Goma, avec deux autres civils. La maison dans laquelle elle vivait, dans la capitale régionale du Nord-Kivu, a été frappée par des tirs de drones.

L’attaque de drone sur la ville de Goma qui a coûté la vie à trois civils, dont une employée française du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), aux premières heures du mercredi 11 mars, laisse sous le choc la communauté humanitaire présente dans la capitale de la province orientale du Nord-Kivu. Ce scénario n’était cependant pas écarté depuis que la ville est tombée, en janvier 2025, aux mains de la rébellion de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23), soutenue par le Rwanda voisin. (Source Le Monde Afrique)