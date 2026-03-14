Angola: Visite du pape Léon XIV - Renforcement des liens entre l'Angola et le Saint-Siège

Benguela ( — La visite du pape Léon XIV en Angola, qui se déroulera du 18 au 21 avril, devrait renforcer non seulement les liens spirituels avec les fidèles catholiques, mais aussi les relations diplomatiques entre le pays et le Vatican, a déclaré jeudi le porte-parole du diocèse de Benguela.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le père Zeferino Capoco a indiqué que la visite du pape revêt une dimension sociale, politique et diplomatique, étant donné que le pape cumule les fonctions de chef spirituel de l'Église catholique et de chef d'État du Vatican.

Selon le porte-parole, cette visite représente un moment de proximité pastorale entre le chef de l'Église catholique et les fidèles angolais, et renforce le rôle du Vatican comme acteur diplomatique international.

« La présence du Saint-Père symbolise la rencontre du pasteur avec ses brebis, renforçant la communion de l'Église et affermissant les chrétiens dans la foi », a-t-il affirmé.

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Pour le prêtre, le Pape a pour mission de promouvoir l'unité de l'Église et de renforcer les liens avec les communautés catholiques du monde entier.

Le voyage du souverain pontife en Angola s'inscrit dans la continuité des visites historiques effectuées par le pape Jean-Paul II en 1992 et le pape Benoît XVI en 2009, moments qui ont marqué la présence du Saint-Siège dans la vie religieuse et sociale du pays.

Pour Zeferino Capoco, cette visite devrait également contribuer à renforcer les relations institutionnelles entre l'Angola et le Saint-Siège, traditionnellement entretenues par la Nonciature apostolique, qui représente le Vatican dans le pays.

Le prêtre a également souligné que l'Église attend de cette visite un message centré sur les valeurs de l'Évangile, telles que la charité, la réconciliation et la promotion de l'unité entre les peuples.

Mobilisation de l'Église et des autorités pour la préparation

Selon le porte-parole, l'organisation de la visite est coordonnée par la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST), qui a mis en place plusieurs commissions chargées de la préparation logistique, pastorale et spirituelle de l'événement.

Ce processus implique également une coopération entre les autorités ecclésiastiques et les institutions étatiques angolaises, compte tenu de l'ampleur et de la complexité d'une visite papale.

Au niveau diocésain, des délégations composées de prêtres, de religieuses et de fidèles sont en cours de formation pour participer aux activités prévues à Luanda, où se déroulera l'accueil officiel du pape.

Le prêtre a également exhorté les fidèles à se préparer spirituellement à accueillir le Saint-Père.

« Nous demandons aux Angolais de se préparer par la prière et dans un esprit de communion à recevoir le Saint-Père », a-t-il déclaré.

Angola et Saint-Siège

L'Angola entretient des relations diplomatiques officielles avec le Saint-Siège depuis les années 1990 et compte parmi les pays africains où l'Église catholique est fortement présente et joue un rôle important dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'action sociale.

On estime qu'une part importante de la population angolaise se déclare catholique, ce qui confère à l'Église un poids considérable dans la vie publique du pays.

Les visites papales en Angola revêtent une forte symbolique religieuse et politique. Le pape Jean-Paul II s'y est rendu en 1992, dans un contexte de fortes tensions politiques suite aux premières élections générales du pays, appelant à la paix et à la réconciliation.

Quelques années plus tard, en 2009, le pape Benoît XVI s'est rendu en Angola, mettant l'accent sur la consolidation de la paix et le rôle de l'Église dans le développement social en Afrique.

Dans ce contexte, une nouvelle visite papale est généralement interprétée comme un geste de proximité pastorale envers les fidèles, mais aussi comme un signe de renforcement des relations diplomatiques entre l'Angola et le Saint-Siège, ainsi que comme une occasion de mettre en lumière des thèmes tels que la justice sociale, la solidarité et la réconciliation nationale.