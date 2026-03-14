Angola: INDRA remporte l'appel d'offres public pour la solution technologique des élections de 2027

Luanda — Le porte-parole de la Commission électorale nationale (CNE), Manuel Camati, a annoncé ce jeudi 12 mars que la société INDRA avait remporté l'appel d'offres public pour la solution technologique des élections générales de 2027.

Dans une déclaration à la presse, Manuel Camati a indiqué que la société INDRA avait été sélectionnée et que les procédures étaient en cours pour qu'elle assure la logistique du processus électoral de 2027.

Selon le porte-parole de la CNE, la première session plénière ordinaire de la CNE, tenue ce jeudi, avait permis d'évaluer et de délibérer sur les différents aspects structurants du fonctionnement de l'institution et de l'organisation du prochain cycle électoral national.

Il a également indiqué que la réunion avait examiné le rapport sur les appels d'offres publics lancés pour soutenir le processus électoral de 2027, une initiative visant à garantir les ressources logistiques et techniques nécessaires à la préparation des prochaines élections générales en Angola.

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Manuel Camati a ajouté que la séance plénière avait analysé la directive proposée concernant l'institutionnalisation des organes d'administration électorale dans le cadre de la Nouvelle Division Politico-Administrative (DPA), une mesure visant à adapter la structure électorale à la récente réorganisation territoriale.

Manuel Camati a annoncé que la Commission Nationale Électorale (CNE) avait lancé dix appels d'offres publics afin de sélectionner des entités nationales et internationales chargées de fournir les ressources matérielles nécessaires à la préparation et au déroulement des élections générales de 2027.

Depuis 33 ans, la Commission Nationale Électorale, qui a succédé à la Commission Nationale des Élections, créée en 1992, oeuvre à la promotion des processus électoraux.

Au cours de ces années, cinq élections ont été organisées, au cours desquelles les citoyens étaient appelés à voter pour leurs dirigeants.