Angola: Mise en relief du fort potentiel hydrique de l'Angola dans le contexte des relations internationales

Luanda — L'ambassadrice d'Angola auprès du Royaume d'Espagne et de la Principauté d'Andorre, Balbina Dias da Silva, a déclaré mercredi à Madrid (Espagne) que les ressources en eau du pays constituent un vecteur de diversification économique, un catalyseur d'innovation et un outil de coopération stratégique aux niveaux régional et international.

S'exprimant lors d'une session thématique de la 24e édition du Salon international des affaires et de l'investissement (IMEX), qui s'est ouvert mercredi 11, elle a affirmé que l'eau représente une opportunité stratégique pour l'Angola en tant que vecteur de coopération internationale.

Abordant le thème central de l'événement, « L'eau, moteur d'opportunités internationales, d'innovation et de durabilité », elle a mis en lumière les investissements réalisés dans la modernisation des systèmes d'irrigation, des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que la mise en oeuvre de solutions technologiques favorisant une gestion plus efficace des ressources en eau.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP jeudi, cette rencontre a permis de présenter la position stratégique de l'Angola quant à l'utilisation et à l'exploitation optimales des ressources en eau disponibles pour les pays.

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Dans son discours, l'ambassadrice a souligné que l'eau, outre son rôle vital, constitue un élément stratégique pour la stabilité, le développement économique et l'intégration régionale, notamment dans un contexte mondial marqué par le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la nécessité d'une transition énergétique.

Selon la diplomate angolaise, la gestion de l'eau est source de tensions dans diverses régions du monde ; toutefois, la coopération internationale et la gestion partagée des bassins hydrographiques représentent des voies sûres vers la paix et le développement durable.

Elle ajoute que le vaste potentiel hydrique de l'Angola, avec son littoral atlantique étendu et son réseau hydrographique performant, est essentiel à son développement économique et social.

À cet égard, Balbina Dias da Silva a cité des infrastructures clés et un patrimoine naturel important, tels que le fleuve Kwanza, fondamental pour la production d'électricité et l'approvisionnement en eau aux populations et des activités économiques.

De même, le fleuve Cunene, symbole de coopération transfrontalière, le barrage de Laúca, emblème national de la production d'énergie propre et renouvelable, et les chutes de Kalandula témoignent de la valeur écologique et touristique associée à une gestion durable de l'eau.

Dans ce contexte, elle a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur de la protection des bassins fluviaux, de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base, ainsi que de la mise en oeuvre de mesures d'adaptation au changement climatique, notamment dans les régions les plus touchées par la sécheresse.

S'adressant à un public composé principalement d'investisseurs, l'ambassadrice a souligné que l'eau devait être perçue comme un vecteur de coopération et un fondement de solutions partagées.

Elle a affirmé que l'Angola entendait faire de cette ressource un instrument d'intégration régionale, un pilier de la transition énergétique et une base solide pour un développement durable.

Concernant le salon, elle s'est dite convaincue qu'IMEX Madrid 2026 ouvrirait de nouvelles perspectives de collaboration, renforcerait les relations économiques bilatérales et générerait des projets à fort impact, fondés sur l'innovation, la durabilité et le bénéfice mutuel.

Dans cette optique, l'ambassadrice angolaise a invité les participants à visiter le stand angolais au sein de l'espace d'exposition d'IMEX Madrid 2026 afin de s'informer sur les projets liés à l'eau, les opportunités d'investissement et les initiatives dans divers secteurs économiques, ainsi que sur les priorités nationales et les possibilités de coopération avec l'Angola.