Angola: Décès d'une centenaire à Mbanza Kongo à l'âge de 110 ans

Mbanza Kongo — Luísa Georgina, une femme âgée de 110 ans, est décédée jeudi dernier des suites d'une maladie dans la municipalité de Mbanza Kongo, province du Zaïre (nord d'Angola).

Née en 1916 dans le village de Tanga, situé à 25 kilomètres au nord-est de Mbanza Kongo, chef-lieu de la province du Zaïre, la centenaire laisse derrière elle six petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et cinq arrière-arrière-petits-enfants.

Mère de deux filles, toutes deux décédées, Luísa Georgina sera inhumée ce jeudi dans son village natal de Tanga.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce jeudi, sa petite-fille, Margarida Nlandu, a indiqué que sa grand-mère avait toujours été en bonne santé et avait mené une vie extravertie, sans conflits avec ses voisins ni sa famille.

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Cependant, Margarida Nlandu a explique que sa grand-mère se plaignait de douleurs aux pieds depuis cinq ans, une situation qui s'était aggravée avec le temps, la laissant presque paralysée ces deux dernières années.

La petite-fille a évoqué de bonnes relations et une alimentation équilibrée comme facteurs ayant contribué à la longévité de sa grand-mère.

« Grand-mère était une personne aimable, joyeuse et pieuse, qui s'entendait bien avec tout le monde au village », a-t-elle déclaré, ajoutant que, durant les dernières années de sa vie, elle préférait manger de la viande et boire du jus de baobab.

Margarida Nlandu a indiqué que grand-mère Georgina était la seule personne qu'elle connaissait dans le village de Tanga à avoir vécu plus d'un siècle.

