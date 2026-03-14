Angola: L'explosion d'un engin explosif non explosé tue trois enfants à Menongue

Menongue — Trois enfants, âgés de cinq à douze ans, ont été tués mercredi par l'explosion d'un engin explosif non explosé dans la ville de Canhongo, à 65 kilomètres de Menongue, chef-lieu de la municipalité de Cubango.

Selon João Próspero, spécialiste du Centre national de déminage (CNDS-INADS) de Cubango, qui s'est exprimé ce jeudi auprès de l'ANGOP, l'incident s'est produit alors que les enfants jouaient dans un champ appartenant à un particulier.

D'après cette source, le propriétaire du terrain avait découvert l'obus de mortier de 82 mm la veille et ne l'avait pas signalé aux autorités compétentes, le recouvrant d'un tamis.

Le lendemain, des ouvriers agricoles saisonniers, embauchés pour nettoyer le champ, ont touché l'engin, provoquant l'explosion. Les enfants, qui accompagnaient leur mère pour les travaux agricoles, sont alors entrés en contact avec l'engin.

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L'accident a entraîné la mort immédiate de deux enfants sur les lieux, tandis qu'une autre victime est décédée plus tard à l'hôpital.

Le quatrième mineur a survécu et reçoit des soins à l'hôpital général de Cubango. Le médecin de garde, Inácio Ndala, a indiqué que son état est stable et sans danger pour sa vie, et qu'il est placé sous surveillance continue après son intervention chirurgicale.

Les autorités locales ont bouclé la zone pour les besoins de l'enquête et ont précisé qu'il s'agit du premier accident impliquant un engin explosif non explosé recensé cette année dans la province de Cubango. MSM/FF/PLB/LUZ