Angola: Le Brésil prêt à aider l'Angola à développer la culture du soja

Luanda — Le Brésil a exprimé jeudi sa volonté de soutenir l'Angola dans la production de soja conventionnel et transgénique, dans le respect du cadre légal approprié, dans le cadre de la coopération bilatérale.

Cette intention a été manifestée lors d'une visite de la délégation angolaise multisectorielle, conduite par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes, au centre de recherche Embrapa Cerrados, une unité de l'entreprise brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA), situé près de Brasília, au Brésil.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Brésil, transmis à ANGOP, la superficie cultivée en soja en Angola est actuellement estimée entre 20 000 et 60 000 hectares.

Lors de sa visite, la délégation angolaise a été reçue par les responsables de l'institution, notamment Roberto Guimarães, Fábio Reis et Lorivaldo Vilela, qui ont présenté les principaux programmes de recherche et d'innovation technologique développés par l'EMBRAPA.

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Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja et, selon les experts de l'EMBRAPA, le pays a la capacité d'en produire environ 170 millions de tonnes, dont 80 % sont exportés vers la Chine.

Les responsables ont souligné que les technologies développées par l'institution contribuent actuellement à assurer l'alimentation d'environ 700 millions de personnes dans le monde, et soutiennent les chaînes de production qui permettent au Brésil d'exporter des produits agricoles vers plus de 200 pays.

Un autre point d'intérêt soulevé par la délégation angolaise concernait l'expérience brésilienne en biologie et en gestion des sols, un domaine considéré comme stratégique pour l'augmentation de la productivité agricole, indique le document.

L'EMBRAPA a précisé disposer de 33 laboratoires spécialisés, responsables de plus de 60 000 analyses de sols, et s'est déclarée prête à collaborer à la production locale d'engrais et à la formation technique du personnel angolais.

La délégation s'est également informée des techniques de production du blé, quatrième céréale la plus cultivée au Brésil, dont la production prévue pour cette année est d'environ 6,9 millions de tonnes, s'intégrant à une récolte agricole nationale estimée à 350 millions de tonnes par an.

Un autre point fort a été le modèle brésilien de systèmes de production agricole intégrés, qui combine gestion des sols, cultures et élevage, considéré comme une référence en matière de durabilité. Le Brésil possède environ 160 millions d'hectares de pâturages.

Cette visite, qui se déroule du 10 au 12 de ce mois (mars), s'inscrit dans le cadre des travaux menés conjointement par l'Angola et le Brésil pour définir les bases institutionnelles et opérationnelles du Programme d'investissement productif agricole Brésil-Angola, qui vise à dynamiser la coopération et les investissements dans le secteur agricole.

