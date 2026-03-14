Angola: Handball/Messieurs - Filipe Cruz convoque des joueurs locaux pour la première rencontre IHF

Luanda — Dix-neuf joueurs issus du championnat angolais figurent dans la liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale masculine pour la première rencontre de l'année de la Fédération internationale de handball (IHF), qui se déroulera du 16 au 22 mars.

Le sélectionneur Filipe Cruz a convoqué, ce vendredi à Luanda, huit joueurs du Primeiro de Agosto, autant d'Interclube et trois du Petro de Luanda, conservant ainsi la structure du dernier stage de préparation.

En janvier, l'équipe nationale a participé au Championnat d'Afrique à Kigali (Rwanda), se qualifiant ainsi pour le Championnat du monde, qui aura lieu en Allemagne du 13 au 31 janvier 2027.

Voici les joueurs appelés :

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Gardien: Ariel Sousa (Primeiro de Agosto), Raúl Gonçalves (Petro de Luanda), Paulo Gonga (Interclube), Fulgêncio Lopes (Primeiro de Agosto)

Arrière droit: Ariel Sousa (Interclube), Manuel Domingos (Interclube) et Claúdio Chicola (Interclube)

Arrière gauche: Nelson Pedro (Petro de Luanda), Agostinho Lopes (Primeiro de Agosto), Quito Muacassange (Primeiro de Agosto)

Arrière centre: Gabriel Sebastião (Interclube)

Ailier gauche : Evander Galiano (Interclube), Evaristo Manuel (Primeiro de Agosto) et Reginaldo Domingos (Primeiro de Agosto)

Ailier droit: Feliciano Couveiro (Interclube), Euclides João (Interclube)

Pivot: Wender Figueiredo (Primeiro de Agosto), Joaquim Manuel (Primeiro de Agosto) et Edilson Kitoco (Interclube B)

