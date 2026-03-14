Angola: Mise en relief de l'importance de la modernisation des télécommunications pour l'unité nationale

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a souligné ce jeudi à Luanda l'importance de moderniser et d'étendre les services du secteur pour l'unité nationale.

Selon le responsable, qui s'exprimait devant la presse en marge d'une visite auprès de certaines organisations de télécommunications et de médias, il est nécessaire de diffuser le message aux Angolais dans toutes les régions du territoire national.

« Nous devons être présents, tant au niveau des télécommunications que des médias, car nous devons porter le message de l'Angola, des Angolais. Et nous savons que c'est un facteur d'unité nationale », a-t-il déclaré.

Mário Oliveira, qui a effectué une visite de suivi et d'évaluation des projets de modernisation et d'équipement des installations du nouveau « Centre national de données et de cloud », de la Télévision publique d'Angola (TPA), toutes deux situées dans la municipalité de Camama, et de la Radio nationale d'Angola (RNA), a dressé un bilan positif de l'avancement des travaux.

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Le ministre a souligné qu'à la TPA, il avait été informé que la deuxième phase du projet de modernisation était à un stade avancé et serait achevée dans les quatre prochains mois au plus tard, ce qui signifie qu'elle serait prête à être inaugurée et mise en service.

Selon le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, la visite a débuté au Centre national de données et de cloud, où les travaux progressent à un rythme satisfaisant.

Concernant la RNA (Radio nationale d'Angola), il a estimé, d'après les explications reçues, qu'il sera possible de disposer d'une station de radio à la hauteur des plus performantes au monde, tant sur le plan technologique que pour la qualité du service offert aux citoyens.

« Nous écrivons l'histoire en matière de modernisation technologique de Radio Nacional de Angola. D'après les explications qui nous ont été données et ce que nous pouvons constater, Radio Nacional de Angola sera bientôt au même niveau que les plus grandes stations de radio du monde », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a insisté sur le suivi du projet de formation destiné au personnel qui exploitera l'ensemble des technologies en cours de déploiement.

« Nous visitons également le CEFOJOR, un acteur majeur de notre secteur, afin de garantir que les professionnels de la radio et de la télévision soient en mesure d'offrir à nos concitoyens un service de qualité », a-t-il conclu.

