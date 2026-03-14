Ile Maurice: Navin Ramgoolam appelle la jeunesse à bâtir l'avenir

À l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance et du 34e anniversaire de la République, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a adressé un message aux élèves du pays, les exhortant à devenir les acteurs du futur de la nation.

Placé sous le thème « In Peace, Justice and Liberty», ce message met en lumière les valeurs fondamentales de notre démocratie, tout en appelant la nouvelle génération à prendre pleinement part au développement du pays.

Le chef du gouvernement est revenu sur un moment fondateur de l'histoire nationale : le 12 mars 1968, lorsque le drapeau mauricien a été hissé pour la première fois au Champ de Mars. Cette date symbolise l'aboutissement d'années de luttes et de sacrifices, qui ont permis à Maurice d'accéder à la liberté et de prendre en main son destin.

Pour Navin Ramgoolam, cet héritage doit être préservé avec responsabilité. La liberté, a-t-il rappelé, demeure «le plus grand des dons» mais elle exige également un engagement constant pour défendre les valeurs démocratiques et l'intérêt collectif.

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S'adressant directement aux jeunes Mauriciens, le Premier ministre a souligné que la génération actuelle figure parmi les plus privilégiées depuis l'indépendance. Les avancées technologiques, l'accès élargi à l'éducation et les opportunités liées à l'innovation ouvrent, selon lui, de nouvelles perspectives.

Dans ce contexte, il a encouragé les étudiants à se préparer à assumer leur rôle de futurs leaders et décideurs, capables de contribuer au développement économique et social du pays.

Un moment charnière

Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, le chef du gouvernement estime que les systèmes qui ont longtemps soutenu le développement du pays montrent aujourd'hui leurs limites. Maurice se trouve ainsi, selon lui, à un tournant stratégique.

Le gouvernement entend ainsi promouvoir un nouveau modèle de développement fondé sur l'innovation, la recherche et l'ingéniosité humaine. L'intelligence artificielle devrait notamment jouer un rôle important dans la transformation de l'économie et l'amélioration de l'efficacité des institutions publiques. Dans cette perspective, le projet de Digital Special Economic Zone à Côte d'Or est présenté comme un levier de croissance susceptible de positionner Maurice comme un «État intelligent», tourné vers l'économie numérique.

Le Premier ministre a également évoqué plusieurs défis auxquels la jeunesse devra faire face, notamment le changement climatique, la sécurité alimentaire et la transition vers les énergies renouvelables.

Il a également mis en garde contre la prolifération de la drogue, qualifiée de préoccupation majeure pour le gouvernement. Selon lui, la lutte contre ce fléau exige une mobilisation collective fondée sur la vigilance, la discipline et la responsabilité.

Préserver l'unité nationale

Finalement, Navin Ramgoolam a appelé à préserver la richesse du tissu multiculturel mauricien, symbole d'une unité construite dans la diversité. Il a rappelé que la grandeur d'une nation ne se mesure pas uniquement à ses performances économiques mais également aux valeurs qui guident son peuple. Concluant son message sur une note d'espoir, il a invité les étudiants à croire en leur capacité à façonner l'avenir du pays. «Les fondations ont été posées. La direction est claire. Il est maintenant temps pour vous de vous lever et de construire.»

Les écoles vibrent au rythme de l'hymne national

Dans plusieurs établissements scolaires à travers le pays, la lecture du message du Premier ministre a donné lieu à des cérémonies marquées par la présence de membres du gouvernement. Les écoles primaires et secondaires ont en effet accueilli différentes personnalités pour partager ce moment symbolique avec les élèves. Ainsi, parmi ceux figurant sur les reseaux sociaux, on découvre le ministre délégué Fawzi Allymun, qui s'est rendu au Sir Abdool Raman Osman State Secondary School tandis que le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a participé aux célébrations au Sharma Jugdambi State Secondary School.

De son côté, le ministre Ashok Subron était présent à l'Adolphe de Plevitz State Secondary School. Dans les cours d'école, l'ambiance était à la fête. Munis de petits drapeaux nationaux, les élèves ont entonné l'hymne national à pleine voix, dans une atmosphère empreinte de fierté et de joie. Sourires aux lèvres, ils ont ensuite partagé un moment convivial autour de gâteaux et de jus, offerts à l'occasion de cette célébration nationale.