Ile Maurice: Le projet de Qair se poursuit avec les accords de financement de Stor'Sun III et IV

Le projet Stor'Sun porté par le producteur indépendant d'énergie Qair se poursuit. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du développement de centrales solaires hybrides, combinant production photovoltaïque et systèmes de stockage par batteries, pour renforcer la stabilité du réseau électrique et soutenir la transition énergétique du pays. Le projet a franchi une nouvelle étape en février avec la conclusion d'un accord de financement pour Stor'Sun III et IV.

Situé à Balaclava, Stor'Sun III associe une centrale photovoltaïque de 16,7 MW à un système de stockage par batteries de 42,5 MW, capable d'assurer jusqu'à 12 heures d'alimentation électrique par jour. Pour ce projet, Qair a signé un accord de financement avec la Mauritius Commercial Bank dont l'investissement dépasse Rs 380 millions. Les travaux ont débuté fin 2025 et la mise en service est prévue pour le second semestre de 2026. Quant au financement de Stor'Sun IV, il a été finalisé avec la participation de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, poursuivant l'engagement déjà pris pour soutenir les projets Stor'Sun I et II. Ces deux projets au coût estimé de Rs 4,5 milliards vise à injecter environ 40 MWac dans le réseau électrique national.

Ensemble, les quatre projets Stor'Sun, annoncés en juillet dernier, représentent une capacité totale de 60 MW et un stockage de 256 MWh, destinés à alimenter le réseau du Central Electricity Board. Une fois pleinement opérationnel, le programme devrait couvrir environ 8 % de la demande nationale, tout en contribuant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Au total, Rs 6,7 milliards ont été investies par Qair, présent à Maurice depuis 2008, dans le développement de ces centrales hybrides de nouvelle génération. Le projet permettra non seulement de stabiliser le réseau et d'améliorer l'accès à l'électricité, mais aussi de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, de limiter les émissions de carbone et de contribuer ainsi à la transition énergétique du pays.

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Selon Olivier Gaering, directeur régional océan Indien de Qair, «ce projet démontre comment le stockage d'énergie peut transformer l'accès à une électricité propre et fiable en Afrique. En adaptant nos solutions aux besoins locaux, nous contribuons à ouvrir la voie à un avenir énergétique durable à l'échelle du continent.

Par ailleurs, rappelons que tous les projets solaires doivent désormais intégrer une solution de stockage, comme l'avait annoncé le ministre de l'Énergie, afin de tirer pleinement parti de l'abondance d'électricité produite durant la journée et de répondre à la forte demande en soirée, notamment entre 18 heures et 21 heures, tout en soulageant le réseau électrique.