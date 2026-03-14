Ile Maurice: La Cour suprême du BIOT réserve sa décision

13 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

L'audience portant sur une demande de judicial review concernant le droit des Chagossiens à rester sur leurs îles s'est tenue devant la Cour suprême du British Indian Ocean Territory (BIOT) ce vendredi. Selon le Great British PAC, l'affaire a été entendue par le Chief Justice du BIOT.

Cette procédure oppose The King, agissant à la demande de quatre Chagossiens - Louis Misley Mandarin, Louis Michel Mandarin, Louis Antoine Lemettre et Guy Shane Adrien Castel - à His Majesty's Commissioner for the British Indian Ocean Territory. Les demandeurs contestent certaines décisions liées à la situation des Chagossiens et à leur présence éventuelle dans l'archipel.

Toujours selon le Great British PAC, l'audience s'est achevée sans qu'un jugement ne soit immédiatement rendu. Le juge devrait rendre sa décision dans quelques semaines.

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