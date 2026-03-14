Ile Maurice: L'École hôtelière sir Gaëtan Duval se réinvente pour devenir un centre d'excellence régional

Lors de sa visite à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval, le 30 janvier, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a présenté le projet de transformer l'établissement en un centre d'excellence régional.

Ce projet vise à allier standards internationaux et savoir-faire local afin de rendre la filière plus attractive et d'encourager les jeunes à développer leur carrière dans le pays. Le ministre a également insisté sur la modernisation des programmes et le renforcement des partenariats avec des institutions reconnues, telles que l'École hôtelière de Lausanne, pour mieux former et valoriser les talents locaux tout en soutenant le développement du secteur touristique.

Pour sa part, Gérard Paya, ancien député, consultant dans le secteur touristique et chargé de cours à temps partiel à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval, a constaté que certains aspects de l'établissement nécessitent des améliorations afin de ne pas pénaliser les élèves. Ayant consacré 40 ans de sa carrière à l'hôtellerie et partageant son savoirfaire avec les élèves depuis plus de 25 ans, il a proposé des mesures pour optimiser le fonctionnement de l'établissement.

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Gérard Paya a rappelé que l'École hôtelière sir Gaëtan Duval avait déjà formé de nombreux professionnels qui occupent aujourd'hui des postes de direction dans l'hôtellerie, notamment des cadres supérieurs, des chefs exécutifs ou encore des gouvernantes générales. Afin de poursuivre dans cette voie, il a proposé de mettre en place un plan stratégique pour guider le développement de l'institution et a plaidé pour son autonomisation. Pour ce faire, il a estimé que les professionnels qui avaient travaillé pendant de nombreuses années dans cette école et qui possèdent une solide expérience dans le domaine pourraient partager leurs idées et contribuer à l'évolution de l'établissement.

Dans cette optique, Gérard Paya a identifié plusieurs pistes pour renforcer le fonctionnement de l'École hôtelière sir Gaëtan Duval «dans l'intérêt des élèves et du secteur touristique». Il a évoqué le développement de nouveaux programmes de formation afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'apprentissage, tout en réduisant sa durée. Il a également insisté sur la nécessité d'investir dans la rénovation du bâtiment, dans les équipements et les infrastructures, ainsi que dans les ressources humaines, pour accueillir davantage de stagiaires dans de meilleures conditions et disposer d'un personnel qualifié et motivé. Le renforcement des compétences du personnel est essentiel, pour lui, tout comme le renfort des équipes de soutien dans les laboratoires, la cuisine et le gymnase. Il a souligné que «la reconnaissance du travail des employés est essentielle pour maintenir leur motivation».

Parallèlement, Gérard Paya a mis l'accent sur une gestion administrative plus efficace, couvrant l'ensemble du parcours des stagiaires, de l'inscription jusqu'à la certification. Pour améliorer la position de l'établissement, il a préconisé des partenariats avec des institutions locales et internationales, le renforcement du contrôle de la qualité, et la création de départements dédiés au marketing et à l'analyse stratégique. Une structure de gestion claire, avec des responsables pour les opérations, les finances, l'académique et l'administration sous la direction d'un directeur général, permettrait, selon lui, de mieux structurer l'établissement. Il souhaite que l'institution puisse obtenir une reconnaissance internationale.

Gérard Paya est d'avis que «les hôtels bénéficiant du savoir-faire des élèves de l'école hôtelière pourraient également contribuer financièrement au développement de l'établissement». Il a suggéré la tenue de réunions régulières afin que tout le personnel soit informé des développements au sein de l'école, ce qui favoriserait une meilleure organisation.

Au niveau du ministère du Tourisme, on nous a indiqué qu'un comité avait été mis en place pour travailler sur l'amélioration du fonctionnement de l'école hôtelière et pour la transformer en centre d'excellence. La structure du comité a déjà été constituée, le ministre de tutelle a présidé une réunion et le comité a depuis commencé ses travaux. Celui-ci regroupe des représentants du secteur de l'hôtellerie, tels que l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, d'anciens formateurs de l'école hôtelière ainsi que des partenaires privés. Le comité effectue un état des lieux de l'établissement afin d'identifier ses besoins pour atteindre son objectif. Une visite du site a déjà été effectuée dans le cadre de ce travail, qui est en cours. Le comité prévoit de soumettre prochainement un rapport, affirme-t-on.