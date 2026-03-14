Sénégal: Exposition « L'Éveil des Synergies » - Une rencontre des talents sénégalais

L'exposition « L'Éveil des Synergies », est particulièrement inspirant. Il évoque, selon Bakary Sarr, Secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, la rencontre des talents, la complémentarité des visions et la force créatrice qui naît de l'union des sensibilités artistiques.

Pour cette édition, le collectif des plasticiennes du Sénégal a choisi comme thème « L'Éveil des Synergies », pour leur vernissage exposition. Une thématique qui selon Bakary Sarr, Secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique évoque la rencontre des talents, la complémentarité des visions et la force créatrice qui naît de l'union des sensibilités artistiques.

« Comme le souligne votre note conceptuelle, il s'agit de montrer comment les talents singuliers se nourrissent mutuellement pour produire une oeuvre collective dont la portée esthétique et sociale dépasse la simple somme des individualités », a-t-il dit.

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Dans un monde en constante mutation, la culture affirme-t-il, demeure un puissant levier de dialogue, de cohésion sociale et d'innovation. Pour M. Sarr, les arts visuels, en particulier, jouent un rôle fondamental dans la construction des imaginaires et dans la valorisation de la diversité des expressions culturelles.

« C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, attache une importance particulière à l'accompagnement des initiatives qui contribuent à la vitalité de notre écosystème artistique et à l'émergence de nouveaux talents », a-t-il ajouté.

Pour sa part le curateur Idrissa Diallo, a soutenu que l'exposition « L'éveil des synergies » se situe à un moment où les voix féminines, longtemps reléguées à la périphérie des récits dominants de l'histoire de l'art, s'affirment avec une présence nouvelle.

« En rassemblant plusieurs artistes autour d'un même projet, cette proposition met en lumière la richesse des échanges qui naissent lorsque des sensibilités différentes se rencontrent. Il ne s'agit pas simplement de juxtaposer des oeuvres, mais de créer un espace de résonance où les parcours, les expériences et les imaginaires entrent en dialogue », a-t-il témoigné.

une réflexion sur la condition des femmes

D'ailleurs, il renchérit que la notion de synergie prend ici toute sa dimension : elle désigne la force qui émerge de l'interaction entre des démarches singulières.

« Chacune conserve son identité propre, mais l'ensemble produit une dynamique commune nourrie par les histoires personnelles et les approches plastiques de chacune. Quant au mot éveil, il suggère un mouvement intérieur, une prise de conscience progressive par laquelle une parole se révèle et s'inscrit dans l'espace public », a-t-il ajouté.

Au coeur de cette proposition se trouve, d'après lui, une réflexion sur la condition des femmes et leur représentation dans le champ artistique. Car, il estime que les oeuvres réunies ne se contentent pas d'illustrer une réalité sociale ; elles ouvrent des pistes sur les multiples dimensions de l'expérience féminine.

« À travers les formes, les matières et les couleurs, les artistes rendent visibles des récits souvent peu entendus histoires de transmission, de résilience et de transformation. Le corps, la mémoire et l'espace deviennent les éléments essentiels d'un langage visuel à la fois intime et universel », a-t- décrit.

Pour le curateur de cette exposition, cette exposition porte également un message tourné vers l'avenir, à l'adresse des jeunes générations de femmes artistes, rappelant qu'une scène artistique africaine plus ouverte et inclusive continue de se construire, portée par la diversité des expressions et des imaginaires

« Ainsi, L'éveil des synergies dépasse la simple présentation d'oeuvres pour proposer un espace de dialogue et de mémoire. Dans cette constellation de démarches, chaque oeuvre agit comme une étincelle, réunies, elles révèlent la force d'un regard féminin pluriel, capable d'élargir notre compréhension du monde », a conclu Idrissa Diallo.