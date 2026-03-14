Des ambassadeurs des pays nordiques ont effectué, avant-hier, une visite de courtoisie au siège du quotidien national « Le Soleil ». Ils ont pu s'informer sur le fonctionnement du média public sénégalais et échanger autour des enjeux de la presse, notamment la transformation numérique, la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation

Les ambassadeurs de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ainsi que la Chargée de mission de l'ambassade du Danemark étaient en visite, le mercredi 11 mars 2026, dans les locaux de la Sspp « Le Soleil ». Ces quatre pays de l'Europe du Nord, qui ont en commun des liens historiques, culturels et politiques étroits à travers le Conseil nordique, ont pu s'imprégner du fonctionnement du quotidien national « Le Soleil ». Ils ont exploré, avec le directeur général de la Sspp « Le Soleil », Lamine Niang, entouré de ses collaborateurs, des pistes de collaboration pour renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et le Sénégal, tout en bâtissant une coopération médiatique mutuellement avantageuse.

Dans son intervention, le directeur des Rédactions, Daouda Mané, a présenté l'évolution du journal, son organisation éditoriale ainsi que les réformes engagées pour l'adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l'information et aux défis de la numérisation.

Pour sa part, le directeur de la Rédaction web, Moussa Diop, a précisé que « cette transformation ne consiste pas simplement à publier en ligne les contenus du journal papier, mais à adapter les formats journalistiques aux exigences du numérique, en proposant des contenus multimédias, interactifs et accessibles sur différents supports ». Le directeur général Lamine Niang a évoqué les nouvelles orientations éditoriales pour conforter cette thèse : « La question du passage au numérique revient souvent. Certains pensent que le papier va disparaître. Mais aujourd'hui, très peu de grands médias dans le monde ont abandonné totalement le papier. Il reste un support crédible et essentiel pour l'information de qualité. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les responsables de la Rédaction ont également présenté la politique du journal visant à renforcer l'inclusion linguistique et territoriale. « Cette initiative a pour but d'élargir l'accès à l'information et de favoriser une meilleure inclusion. Par ailleurs, « Le Soleil » a développé des éditions régionales, comme « Le Soleil du Sud », qui couvre les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, valorisant ainsi l'actualité locale », a précisé Daouda Mané.

Une coopération nordique prometteuse

Les diplomates ont exprimé leur volonté d'accompagner « Le Soleil » dans sa dynamique de modernisation, en cohérence avec leur ambition de renforcer la coopération internationale dans le domaine des médias. L'ambassadrice de la Suède à Dakar, Catharina Capelin, l'a ainsi souligné en ces termes : « Nous partageons une histoire commune fondée sur la liberté d'expression et de presse, garantes de la paix et de la démocratie, ainsi que sur l'accès à l'information publique ». Si elle estime, à l'image des autres diplomates, que « Le Soleil » défend ces mêmes valeurs, au niveau national, elle se réjouit du fait qu'un partenariat puisse se nouer et se consolider avec les médias et les acteurs de la société civile de façon générale.

Dans son intervention, l'ambassadrice de la Finlande, Katja Ahlfors, a rappelé les opportunités offertes par les programmes d'échanges pour journalistes et chercheurs, notamment en matière de fact-checking et de journalisme numérique.

Trois journalistes sénégalais ont d'ailleurs participé à ces programmes en Finlande, dont Aly Diouf, du quotidien « Le Soleil », et un quatrième est en préparation. Ces initiatives permettent aux journalistes de découvrir d'autres pratiques professionnelles et de créer des liens avec des collègues à l'international.

Les diplomates des pays nordiques ont également évoqué la possibilité d'élargir ces échanges à des thématiques comme la démocratie, les droits des femmes, la transition écologique et la bonne gouvernance. Ils sont tous revenus sur l'existence des opportunités de formation, sur la transformation numérique des médias ou les techniques de vérification de l'information. Dans cette optique, l'ambassadrice de la Suède a indiqué que certaines agences de coopération travaillent avec la société civile.

Elle a souligné que les associations de femmes dans les médias pourraient également bénéficier de programmes de soutien ou de partenariat. La chargée de mission du Danemark, Nille Oleseb, et l'ambassadeur de Norvège, Knut Langeland, ont abondé dans le même sens, insistant sur l'importance de la coopération internationale pour renforcer les capacités professionnelles et favoriser le partage d'expériences.