Sénégal: Louga - 166 jeunes bouclent une formation dans le cadre du projet Agri-Jeunes

Louga — Cent soixante-six jeunes de la commune de Kelle Guèye, dans le département de Louga (Louga, nord) ont reçu vendredi leur attestation sanctionnant une formation en aviculture, maraîchage et embouche bovine et porcine, en vue de faciliter leur insertion socioéconomique.

Les bénéficiaires font partie de la deuxième cohorte du projet Agri-Jeunes Tekki Ndawñi, une initiative de l'État du Sénégal, selon son chef d'antenne pour la zone Nord (Louga-Thiès), Mor Sokhna Lô.

Il a rappelé, lors de la cérémonie organisée pour la remise de ces attestations, qu'une première vague de 150 jeunes avait déjà bénéficié de la même formation dans le cadre de ce programme.

Revenant sur la portée du programme, M. Lô a rappelé que le projet Agri-Jeunes est une initiative de l'État du Sénégal mise en oeuvre par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage pour faciliter l'insertion des jeunes.

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"À travers Agri-Jeunes, l'État accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle, ce qui leur permet de rester dans leurs terroirs et de gagner leur vie grâce à leurs activités agricoles et d'élevage", a-t-il dit.

"Dans ce cadre, 416 jeunes de la FAAPAL (Fédération des acteurs de la filière animale du Louga) ont déjà été financés et formés. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour clôturer la formation et primer les jeunes les plus méritants, ceux qui se sont distingués à travers leurs activités", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette distinction vise à encourager davantage les bénéficiaires.

"Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de l'appui du projet, mais nous ne pouvons pas financer tout le monde. Ceux qui ont eu la chance d'en bénéficier doivent travailler davantage, générer des revenus, diversifier leurs activités et contribuer au développement économique local", a-t-il insisté.

Selon le point focal du projet Agri-Jeunes au sein de la Fédération des associations agro-pastorales de Louga (FAAPAL), Ibrahima Diop, la formation a porté sur plusieurs domaines techniques liés aux activités agropastorales.

Il a cité l'aviculture, le maraîchage, l'embouche bovine et caprine, mais aussi les techniques de commercialisation et de suivi sanitaire, l'objectif étant de "permettre aux jeunes de mieux gérer leurs activités".

Il a souligné qu'un autre but visé est de "rendre les bénéficiaires plus performants dans leurs initiatives économiques".

"Nous attendons des jeunes qu'ils soient plus performants, efficaces et efficients dans la gestion de leurs activités, car nous souhaitons que ce projet soit répliqué dans d'autres zones et que la FAAPAL puisse aussi le mettre à l'échelle, d'autant plus que beaucoup de jeunes membres de notre collège n'en ont pas encore bénéficié", a-t-il ajouté.

Parmi les bénéficiaires primés, figure Aminata Faye, qui s'est illustrée dans l'embouche bovine grâce à l'appui du projet.

"J'ai bénéficié de l'appui du projet qui m'a donné deux boeufs pour me lancer dans l'embouche bovine. Après trois mois, je les ai vendus à 850 000 francs CFA, ce qui m'a permis de réaliser un bénéfice important", a-t-elle expliqué.

"Nous sommes vraiment contents d'avoir suivi cette formation. C'est une très bonne initiative que nous souhaitons voir se pérenniser, afin que davantage de jeunes puissent en bénéficier", a-t-elle ajouté.