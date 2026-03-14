Sénégal: Malick Ndiaye souligne la contribution 'capitale' des femmes dans la construction d'une société équilibrée

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a souligné vendredi la contribution "capitale" des femmes dans la construction d'une société équilibrée, soulignant qu'elles sont les garantes de l'éducation et de la protection des familles.

"La contribution des femmes dans la construction d'une société équilibrée est d'une importance capitale, car elles ont en charge l'éducation et la protection de la famille", a-t-il déclaré.

Malick Ndiaye s'exprimait ainsi lors d'une conférence religieuse organisée par l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, sur le thème "La contribution de la femme à la construction d'une société équilibrée".

Selon le président de l'institution parlementaire, "soutenir les femmes, c'est renforcer l'éducation et travailler pour le développement et la stabilité d'un pays".

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Anta Sow, présidente de l'amicale des femmes de l'assemblée nationale.Il a en outre relevé que la posture des femmes à l'Assemblée nationale, à travers leur combat et leur plaidoyer, prouve à suffisance que "ces honorables femmes députées sont des modèles et méritent d'être célébrées en permanence".

Anta Sow, présidente de l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale a, pour sa part, souligné l'importance de l'organisation de cette conférence religieuse, qui entre également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Elle a affirmé qu'au-delà de leur fonction de député, elles sont des "femmes, des mères de famille" et participent ainsi à "la construction du futur à travers l'éducation et les valeurs insufflées à leurs enfants".

Mme Sow a salué "la bravoure et le courage" des femmes députées qui, dit-elle, sont dans toutes les instances de décision et participent activement à la bonne marche des travaux à l'hémicycle.