Sénégal: Le Sénégal compte 40 centres d'hémodialyse pour plus de 2 000 patients en attente (officiel)

Dakar — Le Sénégal compte 40 centres d'hémodialyse à travers le pays, dont 26 dans les établissements publics et 14 dans le privé, trois centres offrant des services d'hémodialyse péritonéale et deux structures de greffe rénale, a-t-on appris du directeur de la Santé, Ousmane Cissé.

M. Cissé a aussi fait état d'une liste d'attente de plus de 2 000 patients.

Pour mieux sensibiliser le public à la prévention contre les maladies rénales, il a insisté sur le coût élevé des soins, de l'hémodialyse notamment, pour les personnes souffrant de maladies rénales.

"Le prix du kit subventionné par l'Etat coûte 35 000 francs CFA par séance. Il est de 65 000 francs CFA dans le privé. Ce qui est très cher", a dit Ousmane Cissé.

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Hormis la demande en dispositifs logistiques et le cout élevé de la prise en charge, le besoin en ressources humaines est également prégnant dans les centres d'hémodialyse.

Prenant le cas du centre d'hémodialyse Khalifa Abacar Sall de Liberté, à Dakar, dont elle est le médecin-chef, Aminata Ndiaye a fait savoir qu'il ne dispose que d'un seul néphrologue pour 150 malades atteints d'une maladie rénale.

"Un seul néphrologue pour 40 générateurs et 150 malades n'est pas suffisant", a fait remarquer la spécialiste.

Selon elle, "il faut au minimum trois néphrologues en plus d'autres médecins généralistes qui viennent en appui en plus d'infirmiers ou bien des techniciens supérieurs de dialyse, du personnel de soutien, et améliorer aussi les infrastructures".

Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a commémorée jeudi la journée mondiale du rein placée cette année sous le thème : "La santé rénale : prendre soin de tous, tout en protégeant la planète".