Sénégal: Fatick - Le directeur régional de la Santé salue les avancées sanitaires de la région en 2025

Fatick, 13 mars (APS) - Le docteur Assane Ndiaye, directeur régional de la Santé de Fatick (centre), a déclaré ce vendredi que les indicateurs de santé de la région ont connu une nette amélioration en 2025, notamment dans les domaines de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, comparativement à l'année 2024.

"Nous avons noté une amélioration des indicateurs de santé en 2025 par rapport à l'année 2024. Nous avons relevé pour la santé de référence, une amélioration de la prévalence contraceptive dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et aussi pour les maladies transmissibles telles que la tuberculose, le paludisme ou le VIH", s'est-il réjoui.

Dr Assane Ndiaye s'exprimait lors d'un Comité régional de développement (CRD) consacré à la Revue annuelle conjointe régionale des performances 2025 dans le secteur de la santé et de l'hygiène publique à Fatick.

Il a en outre profité de cette occasion pour plaider une prise en charge abordable et efficace des soins de santé dans la région au nom du principe de l'égalité des chances et de l'équité territoriale.

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"Nous sommes en train de discuter avec les médecins et le directeur de l'hôpital régional de Fatick pour une prise en charge dans les meilleurs délais des urgences obstétricales et chirurgicale", a annoncé le directeur régional de la Santé.

Il a par ailleurs relevé, pour certains indicateurs de santé, un écart entre les objectifs fixés et les résultats obtenus, tout en assurant que, globalement, la situation évolue dans le bon sens.