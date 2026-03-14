Soudan: Achèvement de l'évacuation d'étudiants soudanais d'Iran

13 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Port-Soudan, 13 Mars.2026 (SUNA) - Vingt-quatre étudiants soudanais en provenance d'Iran sont arrivés au pays via l'aéroport de Port-Soudan, après une opération d'évacuation coordonnée entre l'ambassade du Soudan à Téhéran, l'Autorité des affaires des Soudanais à l'étranger et plusieurs institutions gouvernementales.

À leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur de l'administration des consulats au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur Anwar Ahmed, ainsi que par le directeur de l'Autorité des expatriés dans l'État de la mer Rouge, Idris Saleh Idris.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur Anwar Ahmed a indiqué que l'arrivée des étudiants s'inscrit dans le cadre d'une opération d'évacuation réussie organisée sous la supervision du gouvernement soudanais, saluant les efforts de l'ambassade du Soudan à Téhéran et du consulat du Soudan à Istanbul pour assurer leur retour en toute sécurité.

Les étudiants ont exprimé leur gratitude au gouvernement soudanais et à l'ambassade du Soudan à Téhéran pour les efforts déployés afin de faciliter leur retour sain et sauf au pays.

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