Soudan: Le Premier ministre appelle à intensifier les efforts pour la réussite de la saison du Hajj 1447

13 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Djeddah, 13 Mar.2026 (SUNA) - Le premier ministre Dr. Kamil Idris a pris connaissance des travaux de la haute commission chargée des services pour le Hajj 1447, lors de sa rencontre à Djeddah avec le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, professeur Bashir Haroun Abdelkarim.

Le ministre a indiqué que la commission a réalisé des progrès importants dans les contrats de logement, de restauration et de transport, avec des réductions de coûts par rapport à l'année précédente à La Mecque et à Médine.

Le premier ministre a salué les efforts déployés par le ministère appelant à intensifier le travail afin d'assurer la réussite de la saison du Hajj, tout en poursuivant la coordination avec le ministère des Finances et la Banque centrale du Soudan pour finaliser les transferts financiers restants et garantir la transparence dans les services fournis aux pèlerins soudanais.

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