Soudan: Le Premier ministre dissout des conseils d'administration et relève des responsables de leurs fonctions

13 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le premier ministre, Dr. Kamil Idris, a publié jeudi une série de décisions importantes portant sur la dissolution des conseils d'administration de sociétés, d'organismes et d'unités gouvernementales, ainsi que sur la relève de plusieurs responsables de leurs fonctions.

Les décisions comprennent la dissolution des conseils d'administration des sociétés du secteur public, des organismes et des unités gouvernementales. Elles incluent également la dissolution du conseil d'administration de la Société soudanaise des biens de consommation (Silaati), avec le transfert de sa tutelle au ministère des Finances.

Les décisions prévoient également la relève de la ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Lamya Abdelghafar, du conseiller du premier ministre, l'ambassadeur Badr Eddin Ali Mohamed Al-Jaifri, ainsi que du conseiller de presse au bureau du premier ministre, M. Mohamed Abdelkader.

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