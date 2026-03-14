Soudan: L'ambassadeur Al-Rayah Haidob rencontre le directeur exécutif du Centre japonais de coopération pour le Pétrole et l'énergie durable

- L'ambassadeur Al-Rayah Haidob a rencontré le professeur Haruhiko Ando, directeur exécutif du Centre japonais de coopération pour le pétrole et l'énergie durable, en présence du conseiller Ali Mohammed Ahmed Osman et du directeur général du développement des ressources humaines au centre, Hideaki Miyazaki.

La réunion a porté sur les perspectives de coopération et les programmes de formation offerts par le centre, qui a formé plus de 28 000 experts depuis sa création en 1981, dont 109 experts soudanais depuis 2009.

L'ambassadeur Haidob a salué le soutien apporté au Soudan, soulignant l'importance de renforcer la coopération et d'élargir les opportunités de formation pour les experts soudanais dans le domaine du pétrole et de l'énergie.

De son côté, le directeur exécutif du centre a exprimé la disposition de son institution à renforcer la coopération avec le Soudan et à signer un mémorandum d'entente, tout en évoquant la possibilité d'inviter le ministre soudanais de l'Énergie à intervenir lors du prochain forum international prévu en janvier 2027.