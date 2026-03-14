Soudan: La Banque mondiale et l'organisation Saba renforcent les services de santé dans l'État de la Mer Rouge

Port-Soudan, 13 Mar.2026 (SUNA) - Une délégation de la mission de la Banque Mondiale a effectué aujourd'hui une visite de terrain à Port-Soudan pour suivre la mise en oeuvre du projet SHARE dans l'État de la mer Rouge, avec la participation de représentants de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère de la Santé de l'État.

La délégation a été reçue par l'équipe de l'organisation Saba à Port-Soudan. La visite comprenait une tournée d'inspection dans plusieurs centres de santé, notamment le centre de santé Dar Al-Salam et l'hôpital de référence Osman Digna.

Au cours de la visite, la délégation a pris connaissance des progrès réalisés dans les projets de santé mis en oeuvre par l'organisation Saba dans le cadre du projet SHARE, qui vise à soutenir 25 centres de santé et à renforcer les services de santé de base dans l'État de la mer Rouge.

La délégation a souligné l'importance de poursuivre ces efforts conjoints afin d'assurer l'accès des communautés locales aux services de santé, saluant les résultats obtenus grâce à la coopération et aux partenariats efficaces entre l'organisation Saba et les partenaires internationaux et nationaux.