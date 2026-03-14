Sénégal: Podor - Un réseau des 22 communes et du Conseil départemental pour booster les actions le développement local

13 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Les vingt-deux communes et le conseil départemental de la région de Podor ont mis en place, vendredi, un réseau destiné à mutualiser et renforcer les moyens et actions de développement territorial de la localité, a constaté l'APS.

Cette initiative prévue par le Code général des collectivités territoriales a été présidée par le préfet Amadoune Diop. L'objectif du réseau est de favoriser la concertation et la coopération entre les différentes collectivités du département.

"Cette initiative revêt une importance particulière dans un contexte marqué par plusieurs défis, notamment en matière d'accès aux services sociaux de base, d'éducation et de gestion de certaines problématiques territoriales", a notamment souligné le préfet.

Selon lui, ce réseau permettra aux collectivités de mettre en synergie leurs efforts et leurs ressources afin de mieux prendre en charge les préoccupations des populations. Il a, à cet effet, invité ses membres à privilégier l'innovation et la concertation au sein de ce nouveau cadre de coopération.

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Le président du réseau des collectivités territoriales du département de Podor, Aliou Gaye, a salué l'accompagnement de l'État du Sénégal, à travers le ministère de tutelle et la Direction des collectivités territoriales, et les partenaires ayant soutenu et financé la mise en place de la structure.

Selon lui, il s'agit d'un groupement mixte fermé, dans la mesure où il réunit des collectivités de niveaux différents, notamment les communes et le conseil départemental, toutes les collectivités territoriales du département y ayant adhéré.

"Cette adhésion totale traduit la volonté des collectivités de travailler ensemble pour le bien-être des populations. En unissant nos moyens, nos forces et nos expériences, nous pourrons porter des projets d'envergure pour le développement territorial du département de Podor", a déclaré M. Gaye, également maire de Fanaye.

Le réseau entend mettre l'accent sur la réalisation de projets structurants à l'échelle départementale et communautaire, afin de renforcer les capacités d'intervention des collectivités.

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