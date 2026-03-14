Afrique: Moyen-Orient - Mignane Diouf appelle au respect du droit international et à une coopération renforcée entre pays du Sud global

Dakar — Le coordonnateur du Forum social sénégalais, Mignane Diouf, a appelé, vendredi, au respect des règles du droit international par l'ensemble des Etats et exhorté les pays du Sud global à renforcer leur collaboration pour favoriser un meilleur équilibre des relations internationales, en particulier sur la question iranienne et le conflit en Palestine.

"Nous devons travailler à ce que tout le monde comprenne que les règles du droit international doivent être respectées. Les dirigeants et diplomaties africaines doivent renforcer leurs relations avec l'Iran afin de contribuer à un meilleur équilibre géopolitique mondial. La recomposition de l'ordre international nécessite une coopération entre l'Afrique, les pays du Sud global et certains États européens", a-t-il notamment déclaré.

Il prenait part à un panel consacré à la situation géopolitique au Moyen-Orient, en présence de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, Hassan Asgari, sur le thème : "L'Iran de la révolution islamique de l'imam Khomeini de 1979 à l'agression américano-israélienne".

La rencontre s'est tenue, à Dakar, quinze jours après le déclenchement de frappes aériennes israélo-américaines contre l'Iran, entraînant des bouleversements géopolitiques et économiques mondiaux.

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Au cours de son intervention, le professeur Diouf a prôné une mobilisation plus accrue des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, citant notamment la Chine, l'Inde, afin de contribuer à un rééquilibrage des relations internationales.

Soulignant les liens historiques, culturels et religieux existant entre l'Afrique et l'Iran, il a affirmé que ces relations pourraient constituer un levier pour renforcer la coopération entre les deux espaces.

Selon lui, la diplomatie africaine et les dirigeants du continent devraient accorder une attention particulière à ces dynamiques géopolitiques et oeuvrer à un rapprochement stratégique avec l'Iran.

"L'Afrique peut jouer un rôle important dans la recherche d'un équilibre mondial plus juste. "Ce qui se joue aujourd'hui autour de l'Iran fait partie des dynamiques qui façonneront l'avenir du monde", le coordonateur du Forum social.

La rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités politiques, religieuses et de la société civile, des universitaires, dont l'ancien ministre Mamadou Diop de Croix et l'ancien ambassadeur du Sénégal en Iran, l'officier général El hadji Alioune Samba.

Elle a été organisée par le "Comité SOS Sénégal contre la guerre en Iran", une plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des partis politiques.

L'organisation du panel s'inscrit, selon lui, dans le cadre de son plan d'actions et vise à "sensibiliser l'opinion publique sur la situation en Iran".