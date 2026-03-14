Cote d'Ivoire: Soubré/Grossesses en milieu scolaire - 95 cas enregistrés cinq mois après la rentrée

La sage-femme du service de santé scolaire et universitaire du médico-scolaire de Soubré, chargée de la santé des adolescents et des jeunes, N'Dri Amana Blandine, a signalé 95 cas de grossesses enregistrés en cours de scolarité dans la ville. Ce, cinq mois après la rentrée des classes. Elle a livré ces chiffres le vendredi 13 mars 2026, lors d'un échange avec le correspondant de l'Aip.

Selon la professionnelle de santé, ces données restent en deçà de la réalité, car elles concernent principalement les élèves affectées par l'État qui se rendent au médico-scolaire pour obtenir un certificat médical en vue d'un report de scolarité.

« Les chiffres que nous enregistrons sont en réalité en dessous de la situation réelle, car seules les élèves affectées par l'État viennent généralement au médico-scolaire pour obtenir un certificat médical pour report de scolarité. Plusieurs autres élèves, notamment dans les établissements privés, ne viennent pas toujours pour un suivi médical », a-t-elle expliqué.

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Face à cette situation, N'Dri Amana Blandine a appelé les responsables des établissements privés à encourager les élèves concernées à se rendre au médico-scolaire afin de bénéficier d'un suivi médical et de conseils en santé reproductive.

Elle a également relevé l'impact des grossesses précoces sur la scolarité des adolescentes, soulignant qu'elles constituent souvent un obstacle à la poursuite des études.

La sage-femme a enfin plaidé pour un renforcement des actions de sensibilisation auprès des élèves, des parents et du personnel éducatif afin de réduire les cas de grossesses en milieu scolaire dans la région.