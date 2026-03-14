Cote d'Ivoire: Tonkpi/Infrastructures de base - 98 écoles équipées par l'Unicef et les Pays-Bas

Quatre-vingt dix-huit, c'est le nombre d'écoles maternelles et primaires publiques de la région du Tonkpi qui ont été équipées dans le cadre du programme Aswa II (Ndlr Accélération de l'assainissement et de l'accès à l'eau pour tous), dans la sous-préfecture de Blapleu (Biankouma).

C'est ce qui ressort d'une mission d'évaluation conduite par le Représentant résident de l'Unicef, Jean François Basse et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Jeroen Kelderhuis. C'était les 11 et 12 mars 2026 dans cette sous-préfecture, selon un communiqué.

Ce Programme a permis de réaliser des infrastructures hydrauliques, à savoir 3 forages pour l'adduction en eau potable dans ces établissements ainsi que 30 latrines. Ce programme a aussi favorisé la construction de 15 nouvelles écoles. L'ensemble des réalisations ont été financées grâce au partenariat entre l'Unicef et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 6,8 millions Usd, soit 3,8 milliards Fcfa.

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La visite de terrain des deux autorités a permis de constater l'impact vital des infrastructures réalisées lors de cette phase du programme. « Ces résultats encourageants nous amènent naturellement à envisager un passage à l'échelle, avec un accent particulier en 2026 sur les régions du Tchologo et du Worodougou », a fait savoir le représentant résident de l'Unicef.

Se félicitant particulièrement de la relation avec le Royaume des Pays-Bas qu'il qualifie d'exemplaire. Dans la mesure où, selon lui, elle repose sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur des plus vulnérables. « Ensemble, nous ne construisons pas seulement des infrastructures, nous contribuons à renforcer la dignité et l'avenir des enfants », fait remarquer le patron de cet organe onusien.

Par ailleurs, la délégation a mis à profit cette visite pour discuter des orientations de la prochaine phase (Aswa III), dotée d'un budget de 10 230 969 Usd, soit 5,8 milliards Fcfa. Pour l'Unicef, cette nouvelle étape mettra l'accent sur le déploiement de systèmes solaires multi-usages.

« En investissant dans des solutions durables, nous soutenons l'agriculture, l'autonomisation des femmes et l'avenir des jeunes générations », a indiqué l'ambassadeur Jeroen Kelderhuis.

Cette mission marque une étape décisive dans la consolidation de la coopération entre l'Unicef et les Pays-Bas. Deux partenaires qui dessinent une réponse multisectorielle aux défis du développement en Côte d'Ivoire. Notamment l'accès à l'eau potable et l'assainissement et les infrastructures scolaires de base.