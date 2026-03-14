Cote d'Ivoire: Attentat de Grand-Bassam - Dix ans après, les familles des victimes saluent le soutien du Président Alassane Ouattara

Dix ans après l'attentat terroriste qui a endeuillé la ville balnéaire de Grand-Bassam, les familles des victimes ont exprimé, ce vendredi 13 mars 2026, leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour l'accompagnement et la solidarité manifestés depuis ce drame qui a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire.

La cérémonie officielle de la 10e commémoration de cette tragédie s'est tenue dans la cité historique sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Elle a rassemblé plusieurs personnalités politiques, administratives et diplomatiques, ainsi que les familles des victimes et de nombreux habitants venus se recueillir à la mémoire des disparus.

Le 13 mars 2016 reste en effet une date sombre pour le pays. Ce jour-là, un attentat terroriste frappait pour la première fois la Côte d'Ivoire, faisant plusieurs victimes et de nombreux blessés, tout en laissant derrière lui des familles profondément meurtries. Au-delà du bilan humain, cet acte violent avait également eu des répercussions importantes sur les plans économique, touristique et culturel, dans une ville considérée comme l'un des symboles du patrimoine national.

Des actions de solidarité pour soutenir les victimes

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Face à cette tragédie, les autorités ivoiriennes avaient rapidement engagé une série d'actions pour soutenir les victimes et leurs familles. Les mesures prises par le gouvernement ont notamment porté sur le renforcement du dispositif sécuritaire, la prise en charge médicale et psychologique des blessés, ainsi que l'accompagnement psychologique des proches des victimes.

Un appui symbolique a également été accordé aux familles des personnes décédées, tandis qu'une grande journée nationale d'hommage avait été organisée au stade de Grand-Bassam en présence du chef de l'État.

Ces initiatives avaient été placées sous la coordination de Mariatou Koné, alors ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'Indemnisation des victimes. Selon les familles, ces actions ont permis d'apaiser les douleurs et d'accompagner les survivants dans un processus de reconstruction.

Prenant la parole au nom des familles, leur porte-parole, Emile Ebrottie, a tenu à saluer le leadership du président ivoirien et son engagement constant aux côtés des victimes. « Le Président Alassane Ouattara démontre une fois de plus son amour pour les Ivoiriens et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. À travers cette commémoration annuelle, il prouve qu'il n'a pas oublié les familles des victimes », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que l'érection d'une stèle en mémoire des victimes constitue un symbole fort, permettant d'inscrire leur souvenir dans la mémoire collective nationale. « En élevant cette stèle, le Président de la République les fait entrer dans le cercle des immortels », a-t-il ajouté avec émotion.

Le porte-parole des familles a par ailleurs salué l'engagement du Vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara, pour sa présence à cette cérémonie commémorative. Selon lui, les efforts consentis par l'État en matière de sécurité et de protection des populations contribuent aujourd'hui de manière significative au renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des élus et cadres de la ville de Grand-Bassam et de la région du Sud-Comoé. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, y a également pris part, témoignant de la solidarité de la communauté internationale envers les victimes de cet attentat.

Dix ans après les faits, ce moment de recueillement rappelle que la mémoire des victimes demeure vivante et que la lutte contre le terrorisme reste une priorité pour préserver la paix et la stabilité du pays.