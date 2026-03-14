Cote d'Ivoire: Législatives partielles - Les résultats de Toumodi et Dualla-Massala deviennent définitifs

13 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Commission électorale indépendante (Cei) a annoncé que les résultats des élections législatives dans les circonscriptions de Toumodi Commune et de Dualla-Massala sont désormais définitifs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire.

Dans un communiqué rendu public le vendredi 13 mars 2026, à Abidjan, l'institution électorale indique que les résultats provisoires proclamés le 23 février 2026, à l'issue du scrutin du 21 février, ont été confirmés par la haute juridiction constitutionnelle après l'examen du contentieux électoral.

Une seule contestation enregistrée

Selon la Cei, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une seule requête en contestation concernant le résultat de l'élection dans la circonscription électorale n°204, Dualla et Massala, communes et sous-préfectures. Après examen du dossier, la juridiction a confirmé les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante.

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Par conséquent, les résultats provisoires dans les circonscriptions n°021, Toumodi Commune, et n°204, Dualla et Massala, sont devenus définitifs.

À l'issue de ce processus, Alliali Hervé Dominique Dié et Dosso Aboubacar Sidiky sont déclarés définitivement élus députés, respectivement dans les circonscriptions de Toumodi Commune et de Dualla-Massala.

La Cei précise que la liste nominative des députés élus lors du scrutin du 21 février 2026 sera transmise à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la suite de la procédure institutionnelle.

Ce communiqué, signé par le secrétaire permanent de la Cei, Kouamé Adjoumani Pierre, marque ainsi la fin du processus électoral dans ces deux circonscriptions.

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