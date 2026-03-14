Cote d'Ivoire: Ebony 2025 - Fraternité Matin célèbre ses lauréats

Le groupe Fraternité Matin a rendu hommage, ce vendredi 13 mars 2026, à ses journalistes lauréats des Ebony 2025, au cours d'une cérémonie organisée à la salle Félix Houphouët-Boigny. Leader de la presse écrite en Côte d'Ivoire, le groupe Fraternité Matin a, une fois de plus, confirmé son excellence à travers les distinctions remportées par plusieurs de ses journalistes lors de la Nuit des Ebony 2025.

La grande vainqueure de cette édition, Sylla Gnama Fatoumata (Fatou Sylla), a remporté quatre distinctions majeures : le Prix spécial pour la promotion des droits de l'homme, le Prix sectoriel Jérôme Diégou Bailly de la meilleure enquête, l'Ebony du meilleur journaliste de la presse écrite, ainsi que le prestigieux Super Ebony 2025.

Parmi les lauréats figurent également Ange-Martial Ehouradé, récompensé par le Prix spécial pour la promotion de l'innovation technologique de Mtn, et Serge N'Guessant Paulin, lauréat du Prix sectoriel Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces distinctions constituent une grande fierté pour le groupe Fraternité Matin et témoignent du professionnalisme, de l'engagement et du talent de nos journalistes », s'est félicité le directeur général, Serge Abdel Nouho. Et d'ajouter : « À travers cette cérémonie, la direction générale a tenu à saluer le mérite et l'excellence de ces professionnels de l'information qui contribuent, chaque jour, à renforcer la crédibilité et la notoriété de notre entreprise. »

Saluant l'esprit d'équipe, le premier responsable de l'organe gouvernemental a déclaré : « Ces trophées ne sont pas seulement des récompenses individuelles. Ils constituent la reconnaissance d'un travail collectif rigoureux et exigeant. Ils traduisent le professionnalisme et l'engagement constant des équipes du groupe Fraternité Matin. »

Le directeur général adjoint, Adama Koné, a également tenu à souligner la performance de ses collaborateurs. « C'est la première fois dans l'histoire de ce prix qu'une rédaction décroche le Super Ebony sur deux années consécutives. Mais n'oublions pas que, depuis quatre ans, nous avons "privatisé" l'Ebony de la presse écrite », a-t-il déclaré.

Placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement, cette cérémonie a également été marquée par un hommage rendu aux femmes de Fraternité Matin, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, dont la célébration en interne est prévue le 27 mars 2026.

MARIE-PAULE OBROU (stagiaire)