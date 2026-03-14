Cote d'Ivoire: Patrimoine Dan - Le Manon Festival 9 dévoile ses ambitions

Deux mois avant les festivités, la 9e édition du Manon Festival dévoile progressivement ses ambitions. Une rencontre d'information a eu lieu le 12 mars, à la salle des fêtes de la mairie de Danané.

Elle a réuni les autorités administratives, les acteurs communautaires et les forces vives de la localité autour de la préparation de cet événement culturel majeur, en présence du secrétaire général de préfecture, Peho Jean Marie. Elle était présidée par le préfet de département, Ahoutou N'Guessan Vincent.

Chefs de services, associations de femmes, mouvements de jeunesse, chefs de villages et de quartiers, artisans et opérateurs économiques ont pris part aux échanges, témoignant de leur engagement en faveur de la réussite du festival.

Représentant le maire Diabaté Lanciné Kalifa, parrain de l'événement, le premier adjoint au maire, Zran Ruphin, a exprimé la fierté du conseil municipal de prendre part à cette manifestation. « C'est un honneur pour nous de révéler au monde la beauté naturelle de Danané et la richesse de notre art culinaire », a-t-il déclaré, invitant les Ivoiriens et les touristes à découvrir l'hospitalité du peuple Dan.

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Le commissaire général, Flan Frédéric, a présenté les grandes lignes du festival. Prévu du 7 au 10 mai, il s'articulera autour de quatre axes principaux : l'économie, l'écologie, le social et la culture. L'initiative est portée par l'Ong Écotourisme Côte d'Ivoire.

En clôturant la rencontre, le préfet a salué la mobilisation des populations et à encouragé les jeunes, les femmes et les chefs traditionnels à s'approprier le projet. Cela, afin de faire de Danané la véritable vitrine touristique et culturelle de la région du Tonkpi.

Placée sous le haut parrainage de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie et de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, la 9e édition du Manon Festival ambitionne de renforcer l'attractivité culturelle et touristique du pays dan.