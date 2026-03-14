Togo: L'opposition crie au loup - Le énième épisode

13 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'opposition a encore frappé. Réunis sous les bannières de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), du Front « Touche pas à ma constitution » et autres regroupements de circonstance, les leaders de l'opposition ont sorti leur arme favorite : l'alerte au complot constitutionnel.

Le scénario est rodé, presque rassurant dans sa régularité.

Cette fois-ci, le plan diabolique serait le suivant : Faure Gnassingbé se présenterait aux législatives, se ferait élire député, puis serait consacré président du Conseil de la République, avec, on l'imagine, une légitimité électorale en prime. Un projet présenté par l'opposition comme une « forfaiture » d'une gravité sans précédent.

On notera au passage la cohérence intellectuelle de l'argument : reprocher à un homme politique de vouloir se soumettre au suffrage universel. Une démarche démocratique dénoncée comme antidémocratique, le tour de force est remarquable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce qui s'était passé ne doit plus se reproduire », tonnent les opposants, qui appellent à l'union sacrée contre ce péril imminent. Un appel à l'unité que ces mêmes acteurs lancent régulièrement, sans que cette unité ne se matérialise jamais vraiment.

En attendant la prochaine révélation fracassante, l'opposition veille. Elle surveille. Elle alerte.

Et le Togo, lui, continue de tourner.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.