Togo: Campagne de vaccination de 5 000 animaux dans la région des Savanes

13 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, une vaste campagne de vaccination animale est en cours.

Initiée par le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec des ONG, l'opération cible 5 000 animaux, volailles, caprins, bovins et ovins, contre des maladies comme la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB).

La campagne s'inscrit dans le cadre du projet ACTIF (Appui aux Communautés Transfrontalières vulnérabilisées par l'Insécurité et la Fragilité ), une initiative de 18 mois couvrant le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée Conakry.

Au Togo, le projet prévoit également la construction de points d'eau pour animaux, le développement d'infrastructures d'élevage et la formation des éleveurs pour bâtir une résilience durable dans des communautés durement touchées par la crise sécuritaire régionale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.