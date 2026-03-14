Congo-Brazzaville: Agriculture - Relance de la filière café dans la Lékoumou

Dans le district de Mayéyé, département de la Lékoumou, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a mis à la disposition des caféiculteurs des plants du café robusta et du matériel de travail, le 12 mars, pour redynamiser la production de la denrée.

Chacun des caféiculteurs venus des vingt villages et quatre quartiers du district de Mayéyé a reçu cent plants et des équipements.

« J'ai mis en place une pépinière avec près de 40 000 plants pour la relance de la production du café dans le département de la Lékoumou, en commençant par Mayéyé », a fait savoir la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. L'initiative, a-t-elle poursuivi, est une réponse à l'interpellation du président candidat, Denis Sassou N'Guesso, qui lors de son meeting à Sibiti, a souligné la vocation de la Lékoumou à produire le café.

Selon la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, agronome de formation, spécialiste des sols, les quantités à produire ne seront pas uniquement réservées au marché national mais aussi à l'exportation.

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Après Mayéyé, l'initiative saluée par les caféiculteurs sera réalisée dans d'autres districts du département de la Lekoumou, a annoncé la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.