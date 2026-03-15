Togo: John Yoagbati et « Les Combattants pour la Paix » emboitent le pas au PC, Faure Gnassingbé !

Seulement quelques jours après les actions d'assistance du Précisent du Conseil à des communautés musulmanes dans le Nord Togo, l'Association Combattants pour la Paix » de John Yoagbati, a décidé d'en faire autant. Et les heureux choisis sont les veuves et les orphelins de la communauté musulmane de Djagblé dans le Zio 1.

Ce Vendredi, à la mi-journée, après la grande prière, c'est donc les bras chargés que le président de l'association précitée et les membres sont allés à la rencontre des musulmans et précisément des veuves et orphelins, à la Mosquée principale Ailat Elfadile de Djagblé. Ils ont donc distribué des vivres à ces derniers pour les soutenir en ces temps de jeûne de Ramadan. « Notre association forme des gens pour devenir des médiateurs de paix. Et quand on parle de la paix, c'est pour assister aussi des gens, des couches vulnérables, y compris les veuves et les orphelins.

Dans ce mois béni, nous enfants et nos soeurs qui ont perdu leurs maris, il faut les assister pour qu'ils puissent être à l'aise pour pouvoir jeûner et prier Dieu », a expliqué M. Yoagbati. Inscrivant donc cette action dans le prolongement de celle faite par le PC à Dapaong, à l'endroit de la communauté musulmane, qu' « avec ces actions, il ne peut qu'y avoir la cohésion sociale, le vivre ensemble, le développement et la paix ». Il a imploré la bénédiction divine sur tous et chacun, et a invité les bénéficiaires à se mettre dans la tête que Dieu est toujours avec eux malgré le vide créé par le départ de l'être cher qui est soit un parent ou un époux.

Occasion également pour John Yoagbati de tendre la perche à toute bonne volonté qui voudrait se joindre à cet élan de solidarité au travers de son association. Une invite d'ailleurs prolongée par l'Imam principal de la Mosquée, Djibrila Binafi. Celui-ci s'est réjoui de ce que, « après plusieurs localités, les émissaires de l'Association Combattants pour la Paix et Yoagbati Paix et Joie dans les coeurs, sont venus les voir, pour porter assistance aux enfants orphelins et aux veuves ».

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Il a trouvé des explications à ce geste dans les fondements de l'Islam, indiquant, « on ne peut que s'en réjouir parce que chez nous en islam, il est dit que celui qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin sera avec Dieu au Paradis ». Et, justifie-t-il, « avec ce geste, cette association évitera aux veuves et aux orphelins de penser encore un moment à leurs parents qui les a quittés ».

Etaient présents à cette organisation, des têtes couronnées, dont le Chef canton de Djagblé, Togbui Adonsou.

Après ce geste de solidarité, qui vient se joindre à la longue liste des actions de l'Association « Les Combattants pour la Paix », à travers le Togo, à quoi s'attendre encore de la part de cette dernière. Peut-être dans les prochains jours, à la commémoration en différé de la Journée Internationale des Droits de la Femme ? Tout est possible.