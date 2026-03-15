Togo: La femme et l'art culinaire togolais célébrés à Bè Afédomé !

Célébrée chaque 08 Mars à travers le monde, la Journée Internationale des droits de la Femme a été observée en différé ce Vendredi 13 Mars 2026 dans la commune de Golfe 1. Et ce fut à travers une rencontre organisée ce jour par la Mairie de la commune de Golfe 1 et qui a regroupées des femmes venues de diverses horizons sur le territoire communal.

Et pour les femmes de Golfe 1, il n'est pas seulement question de célébrer mais aussi de réfléchir. Des mots de Mme Zonvidé Dagban, Première Adjointe au Maire de la Commune de Golfe 1, sont biens édificateurs. « Nous commémorons également cette journée pour voir le chemin qui nous reste à parcourir, les défis qu'il faut relever. Les femmes n'ont pas obtenu tous leurs droits, il y a encore des revendications. Cette commémoration nous permet également de réfléchir sur la manière dont nous pouvons nous organiser pour plaide en faveur des droits de nous restent à conquérir », a-t-elle indiqué. Ainsi, cette commémoration a tourné autour du thème annuel au niveau mondial, à savoir « Droit, Justice et Action en faveur de toutes les femmes et de toutes les filles ». Aussi, est-elle revenue sur les différentes actions menées ici et là par l'exécutif communal dont elle est membre pour voir se traduire dans les faits la volonté manifeste d'autonomisation de la femme.

Et l'élue locale a situé au rang de ces actions, cette accompagnant cette rencontre qui est celle de la mise en avant les mets culinaires des 5 régions économiques du Togo. « Nous avons organisée une séance de dégustation des mets culinaires de toutes nos régions, Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime. Pour que ces mets qui sont une grande valeur nutritionnelle et d'une grande richesse, ne se perdent pas et que les femmes puissent utiliser cet art culinaire pour promouvoir la cuisine togolaise », a-t-elle situé. C'est donc cette activité placée sous l'intitulé « Valorisation du patrimoine culturel du Togo par les femmes de la Mairie de Golfe 1 » qui a mis fin à cette commémoration qui a aussi donné lieu à un débat très enrichissant entre les femmes qui ont pris part à la commémoration, sur les droits, les acquis et les défis restent à relever pour le plein bonheur de la gent féminine au Togo.