Gabon: L'Ambassadeur Extraordinaire du Gabon en Espagne reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur

13 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
Par MESRS

Jeudi 12 mars à Libreville , le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-Parole du Gouvernement, Pr. Charles Edgar Mombo, a reçu en audience l'Ambassadeur Extraordinaire du Gabon en Espagne, S.E Allegra Pamela Bongo. Cette rencontre visait à relancer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique .

Au cours des échanges, l'Ambassadrice a présenté plusieurs opportunités de bourses et de mobilité universitaire en Espagne, tout en évoquant la nécessité de réactiver les mécanismes de coopération académique en perte de vitesse, ces dernières années. Elle a également rappelé l'existence du partenariat entre l'Université Omar Bongo et l'Université autonome de Madrid, dont la reconduction pourrait être envisagée.

La délégation a aussi soumis un projet de création d'un Centre de Formation d'Hôtellerie et du Tourisme, destiné à former des professionnels qualifiés et à accompagner le développement du secteur touristique national.

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Saluant cette initiative, le ministre Charles Edgar Mombo a souligné l'importance de la formation dans ces domaines pour soutenir la diversification économique du Gabon. Il a proposé l'organisation d'une concertation interministérielle permettant d'examiner les modalités de mise en oeuvre du projet et d'identifier les infrastructures susceptibles d'accueillir l'établissement.

Cette audience a ainsi permis de réaffirmer la volonté commune, du Gabon et de l'Espagne, de renforcer leur coopération universitaire et de développer de nouveaux partenariats dans la formation et le tourisme.

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