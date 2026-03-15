Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne la solidité du partenariat entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis après sa visite de travail.

13 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, a mis en avant la solidité et la durabilité du partenariat entre son pays et les Émirats arabes unis à l'issue d'une récente visite de travail dans l'État du Golfe.

Dans un message publié sur la plateforme Twitter, le chef du gouvernement a décrit les relations entre les deux pays comme étant fondées sur la confiance mutuelle et une profonde fraternité.

« Une fraternité inébranlable, un partenariat fondé sur la confiance », a écrit le Premier ministre Abiy.

Le chef du gouvernement éthiopien est arrivé aux Émirats arabes unis hier matin pour une visite de travail, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président émirati, Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

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Selon Abiy Ahmed, leurs échanges ont porté sur le renforcement du partenariat historique entre les deux pays, l'élargissement de la coopération bilatérale et les moyens de promouvoir la stabilité dans la région.

« J'apprécie l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ainsi que notre engagement commun à approfondir l'amitié entre nos deux nations », a-t-il déclaré.

Cette visite illustre le renforcement continu des relations stratégiques entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, notamment dans les domaines de la coopération économique, diplomatique et de la sécurité régionale.

Lire l'article original sur ENA.

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