Ethiopie: Le ministère conclut des accords d'investissement dans le secteur minier avec trois entreprises.

Addis-Abeba — Le ministère des Mines a conclu des accords majeurs d'investissement minier, estimés à 4,2 milliards de dollars, avec trois entreprises pour accélérer l'exploitation des gisements de fer, de potasse et d'or.

Les accords conclus avec le Ministère des Mines d'Éthiopie permettront aux entreprises partenaires de lancer des projets d'exploitation minière à grande échelle dans plusieurs segments stratégiques du secteur.

Dans le cadre de ces ententes, ZYTB DIM Metals and Minerals Manufacturing PLC, une coentreprise réunissant des investisseurs éthiopiens et chinois, sera chargée de la production de minerai de fer.

De son côté, Ethiopian Investment Holdings pilotera le développement de l'exploitation de potasse, tandis que Bero Mining and Trading PLC se consacrera à la production d'or.

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La signature de ces accords est intervenue aujourd'hui à Addis-Abeba, lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Mines, Habtamu Tegegne, en présence des représentants des sociétés concernées.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre a affirmé que ces investissements devraient contribuer à valoriser l'immense potentiel minier de l'Éthiopie.

Selon lui, la stratégie du secteur minier vise en priorité la production et l'exportation de ressources stratégiques indispensables au développement du pays, notamment le carburant, les engrais, le fer, le ciment, la céramique et le marbre, avec pour objectif de renforcer l'autosuffisance nationale.

Il a ajouté que l'exportation de minéraux tels que l'or, la potasse et d'autres ressources constitue également un axe majeur de développement.

Le ministre a estimé que les accords signés « contribueront de manière significative à exploiter le vaste potentiel minier encore inexploité du pays ».

Habtamu a par ailleurs assuré que le gouvernement continuerait à soutenir les investisseurs afin de faciliter la mise en oeuvre effective des projets. « Nous nous engageons à fournir tout l'appui nécessaire pour permettre aux investisseurs de mener à bien leurs activités dans le secteur minier », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que l'Éthiopie dépend depuis longtemps des importations de minerai de fer pour répondre aux besoins de ses industries.

La production locale devrait ainsi contribuer à réduire cette dépendance tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'exportation. La production de potasse et d'or devrait, quant à elle, être principalement orientée vers les marchés internationaux.

Le directeur général d'Ethiopian Investment Holdings, Brook Taye, a rappelé que plusieurs tentatives précédentes visant à exploiter les ressources en potasse du pays n'avaient pas abouti. « Nous sommes désormais prêts et bien préparés pour lancer avec succès la production de potasse », a-t-il affirmé.

De son côté, le président du conseil d'administration de ZYTB DIM Metals and Minerals Manufacturing PLC, Mulatu Teshome, a estimé que le projet de production de minerai de fer pourrait transformer profondément le secteur minier national.

Selon lui, cette initiative pourrait permettre à l'Éthiopie de devenir l'un des principaux producteurs de minerai de fer en Afrique d'ici dix ans, avec une capacité de production annuelle estimée à deux millions de tonnes.

Dans le même esprit, le directeur de Bero Mining and Trading PLC, Habte Fereja, a indiqué que le projet d'exploitation aurifère contribuera à renforcer les ressources minérales du pays et à soutenir l'économie nationale.

Il a souligné que cet investissement devrait accroître les réserves d'or de l'Éthiopie tout en créant de nouvelles opportunités économiques.

Les accords conclus avec le Ministère des Mines d'Éthiopie permettront aux entreprises partenaires de lancer des projets d'exploitation minière à grande échelle dans plusieurs segments stratégiques du secteur.

Dans le cadre de ces ententes, ZYTB DIM Metals and Minerals Manufacturing PLC, une coentreprise réunissant des investisseurs éthiopiens et chinois, sera chargée de la production de minerai de fer.

De son côté, Ethiopian Investment Holdings pilotera le développement de l'exploitation de potasse, tandis que Bero Mining and Trading PLC se consacrera à la production d'or.

La signature de ces accords est intervenue aujourd'hui à Addis-Abeba, lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Mines, Habtamu Tegegne, en présence des représentants des sociétés concernées.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre a affirmé que ces investissements devraient contribuer à valoriser l'immense potentiel minier de l'Éthiopie.

Selon lui, la stratégie du secteur minier vise en priorité la production et l'exportation de ressources stratégiques indispensables au développement du pays, notamment le carburant, les engrais, le fer, le ciment, la céramique et le marbre, avec pour objectif de renforcer l'autosuffisance nationale.

Il a ajouté que l'exportation de minéraux tels que l'or, la potasse et d'autres ressources constitue également un axe majeur de développement.

Le ministre a estimé que les accords signés « contribueront de manière significative à exploiter le vaste potentiel minier encore inexploité du pays ».

Habtamu a par ailleurs assuré que le gouvernement continuerait à soutenir les investisseurs afin de faciliter la mise en oeuvre effective des projets. « Nous nous engageons à fournir tout l'appui nécessaire pour permettre aux investisseurs de mener à bien leurs activités dans le secteur minier », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que l'Éthiopie dépend depuis longtemps des importations de minerai de fer pour répondre aux besoins de ses industries.

La production locale devrait ainsi contribuer à réduire cette dépendance tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'exportation. La production de potasse et d'or devrait, quant à elle, être principalement orientée vers les marchés internationaux.

Le directeur général d'Ethiopian Investment Holdings, Brook Taye, a rappelé que plusieurs tentatives précédentes visant à exploiter les ressources en potasse du pays n'avaient pas abouti. « Nous sommes désormais prêts et bien préparés pour lancer avec succès la production de potasse », a-t-il affirmé.

De son côté, le président du conseil d'administration de ZYTB DIM Metals and Minerals Manufacturing PLC, Mulatu Teshome, a estimé que le projet de production de minerai de fer pourrait transformer profondément le secteur minier national.

Selon lui, cette initiative pourrait permettre à l'Éthiopie de devenir l'un des principaux producteurs de minerai de fer en Afrique d'ici dix ans, avec une capacité de production annuelle estimée à deux millions de tonnes.

Dans le même esprit, le directeur de Bero Mining and Trading PLC, Habte Fereja, a indiqué que le projet d'exploitation aurifère contribuera à renforcer les ressources minérales du pays et à soutenir l'économie nationale.

Il a souligné que cet investissement devrait accroître les réserves d'or de l'Éthiopie tout en créant de nouvelles opportunités économiques.