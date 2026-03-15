Guinée Bissau: Communiqué de la 1333ème réunion tenue le 5 mars 2026 pour faire le point sur la situation en Guinée-Bissau

communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1333e réunion tenue le 5 mars 2026 pour faire le point sur la situation en Guinée-Bissau:

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant la Déclaration [Ext/Assembly/AU/Decl.(XVI)] sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 16e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA tenue les 27 et 28 mai 2022 à Malabo (Guinée équatoriale), les décisions [AHG/Dec.141(XXXV)] et [AHG/Dec.142(XXXV)], adoptées par la 35e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue du 12 au 14 juillet 1999 à Alger (Algérie);

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Réitérant son engagement indéfectible en faveur de la politique de tolérance zéro de l'UA en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement et de la mise en oeuvre intégrale de tous les instruments normatifs pertinents de l'UA, notamment l'Acte constitutif de l'UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la Déclaration sur le cadre de réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue à Lomé ( Togo), du 10 au 12 juillet 2000 (la Déclaration de Lomé), ainsi que la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'OUA/UA adoptée à Addis-Abeba le 25 mai 2013, qui soulignent tous le rejet ferme, par le continent, des changements anticonstitutionnels de gouvernement;

Réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple de Guinée-Bissau dans ses aspirations légitimes à promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, le développement et la prospérité dans le pays ;

Rappelant en outre toutes ses décisions et déclarations antérieures sur la situation en Guinée-Bissau, en particulier le Communiqué [PSC/PR/COMM.1315 (2025)] adopté à sa 1315e réunion (séance d'urgence) tenue le 28 novembre 2025 ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Mahlaba Almon Mamba, Représentant permanent du Royaume d'Eswatini auprès de l'UA en sa qualité de Président du CPS pour le mois de mars 2026, de la déclaration liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ; prenant également note des communications de S.E. Patrice Émery Trovoada, ancien Premier ministre de São Tomé-et-Príncipe et Envoyé spécial de l'UA pour la Guinée-Bissau, de S.E. l'Ambassadeur Ovídio Manuel Barbosa Pequeno, Représentant spécial du Président de la Commission de l'UA pour la Guinée-Bissau ; ainsi que de la déclaration du représentant du Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), S.E. l'Ambassadeur Harold Bundu Saffa, Représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès de l'UA ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité;

1. Félicite le Président de la Commission de l'UA, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, pour son engagement soutenu en Guinée-Bissau et, dans ce contexte, se félicite de la nomination de S.E. Patrice Trovoada, ancien Premier ministre de São Tomé-et-Príncipe, en qualité d'Envoyé spécial pour la Guinée-Bissau, et demande à toutes les parties prenantes en Guinée-Bissau d'apporter leur pleine coopération à l'Envoyé spécial afin de faciliter la bonne exécution de son mandat ;

2. Félicite également la CEDEAO pour sa réaction rapide et ses efforts de médiation soutenus en Guinée-Bissau, et souligne la nécessité impérieuse pour la CEDEAO et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) de maintenir une approche coordonnée afin de faciliter le rétablissement sans heurts de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, notamment par la mise en place d'un gouvernement de transition inclusif et la création d'un environnement favorable à la tenue de nouvelles élections prévues pour le 6 décembre 2026 ;

3. Prend note de l'adoption d'une feuille de route de la transition visant à rétablir l'ordre constitutionnel et appelle à sa mise en oeuvre intégrale, rapide, inclusive et transparente, conformément au calendrier convenu, afin de créer les conditions nécessaires à la bonne organisation d'élections crédibles le 6 décembre 2026 ;

4. Souligne l'importance d'un dialogue national inclusif, associant tous les mouvements politiques et la société civile, les femmes et les jeunes ;

5. Appelle les autorités intérimaires de la Guinée-Bissau à libérer immédiatement et sans condition M. Domingos Simões Pereira et tous les autres détenus politiques, et à respecter les libertés et les droits fondamentaux de tous les citoyens de Guinée-Bissau ;

6. Exhorte les responsables militaires de Guinée-Bissau à respecter de toute urgence et sans condition le principe du constitutionnalisme et à s'abstenir de toute nouvelle ingérence dans les processus politiques du pays ;

7. Appelle à l'élaboration rapide d'un plan intégré de réforme du secteur de la sécurité, avec le soutien de la Commission de l'UA et des partenaires internationaux, en vue de professionnaliser les forces armées et de renforcer leur obéissance à l'autorité civile ;

8. Demande aux autorités intérimaires de Guinée-Bissau de mettre en oeuvre les décisions du CPS et de la CEDEAO en vue du rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel dans le pays ; et prévient fermement que le CPS n'hésitera pas à envisager l'imposition de mesures punitives ciblées, y compris des sanctions, à l'encontre des saboteurs de la paix ;

9. Réitère son appel en faveur du respect de l'état de droit, de la promotion du dialogue entre les partis et de la réforme du secteur de la sécurité, et demande à la Commission de l'UA de fournir un appui technique dans la lutte contre le trafic de drogue et les autres activités criminelles qui alimentent l'instabilité et compromettent la situation politique et sécuritaire dans le pays ;

10. Appelle à la mise en oeuvre des recommandations visant à assurer l'organisation réussie d'élections crédibles, notamment en renforçant davantage les capacités institutionnelles de la Commission électorale nationale (CNE) et en garantissant l'indépendance de la Cour suprême, et, dans ce contexte, charge la Commission de l'UA de poursuivre ses échanges avec le gouvernement de transition de Guinée-Bissau, notamment en fournissant un appui technique à la CNE afin de promouvoir son indépendance, sa transparence et son intégrité institutionnelle ;

11. Appelle également à un soutien continu et coordonné de la CEDEAO, des Nations Unies et de la CPLP, notamment pour assurer la médiation entre les acteurs politiques en conflit en Guinée-Bissau et ce, dans le cadre d'un mécanisme de suivi conjoint qui harmonise les initiatives diplomatiques, les exigences politiques et les mesures applicables ;

12. Encourage les partenaires internationaux à ne pas abandonner le peuple de Guinée-Bissau et, à cet égard, appelle les partenaires internationaux, en collaboration avec la Commission de l'UA, à continuer à fournir une assistance technique et financière pour soutenir la préparation des élections, les réformes institutionnelles et les initiatives de stabilisation socio-économique, ainsi que pour remédier aux causes structurelles profondes de l'instabilité récurrente dans le pays ;

13. Attend avec intérêt la mission d'évaluation conjointe de l'UA et de la CEDEAO et décide d'effectuer, dans le courant de l'année 2026, une mission de terrain en Guinée-Bissau afin d'échanger avec toutes les parties prenantes ; et

14. Décide de rester activement saisi de la question.