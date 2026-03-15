Congo-Kinshasa: Début des travaux de reparation du Stade Tout Puissant Mazembe à Lubumbashi

Après les troubles enrégistrés lors du Derby face à Lupopo le 08 mars, le Tout Puissant Mazembe a lancé jeudi 12 mars, les travaux de réparation de son stade de la commune de Kamalando à Lubumbashi, province du Haut-Katanga.

Les équipes de maintenance du club sont déjà à pied d'oeuvre, avec la réparation en priorité des sièges des supporteurs et la remise des treillis métalliques qui protègent l'air de jeu. Mazembe compte rapidement remettre son terrain dans les normes, comme l'a expliqué Éric Nonga, trésorier du Club:

"C'est sur l'instruction de la haute hiérarchie du Tout Puissant Mazembe, c'est-à-dire, le président sponsor - dès lors qu'il a vu tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans notre stade - il a instruit le comité pour réparer ce qui a été cassé; en attendant les mesures de la Ligue nationale de football pour les réparations par rapport aux dégâts qu'il y a eu au stade".

Les Corbeaux affirment avoir lancé ces travaux aussi pour permettre à Maniema Union de jouer le quart de finale dans un stade répondant aux normes internationales face à l'USM Alger prévu ce dimanche 15 mars à Lubumbashi.

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Le TP Mazembe et le FC Lupopo ont écopé chacun d'un forfait à la suite des troubles ayant émaillé leur derby interrompu au stade TP Mazembe de Lubumbashi. La Ligue nationale de football (LINAFOOT) a rendu ce verdict mercredi 11 mars, dans un communiqué adressé aux médias.