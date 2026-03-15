Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Saint Luc s'incline face à Tshikas (0-1) à Kananga

13 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre de la poursuite de la phase classique de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), l'AS Saint Luc s'est inclinée (0-1) face à l'AS Tshikas jeudi 12 mars 2026 au stade des Jeunes de Katoka, à Kananga.

Après une première période équilibrée, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge. Il a fallu attendre la 72e minute pour voir l'AS Tshikas faire la difference, grâce à Émile wa Émile, auteur de l'unique but de la rencontre.

Malgré quelques tentatives en fin de match, Saint Luc n'est pas parvenu à revenir au score; laissant ainsi les trois points à Tshikas dans cette confrontation de la phase classique du championnat national.

Voici l'actuel classement du groupe A :

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1.TP Mazembe - 58 pts

2.FC Saint Éloi Lupopo - 45 pts

3.AS Simba - 44 pts

4.CS Don Bosco - 39 pts

5.CS Manika - 35 pts

6.Blessing FC - 34 pts

7.FC Lubumbashi Sport - 34 pts

8.AS Saint Luc - 32 pts

9.FC Tanganyika - 29 pts

10.US Tshinkunku - 29 pts

11.SM Sanga Balende - 27 pts

12.AS Malole - 26 pts

13.AS New Soger - 26 pts

14.JS Groupe Bazano - 26 pts

15.FC Tshikas - 25 pts

16.US Panda - 13 pts

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