Tunisie: Cap bon - Solidarité ramadanesque - 3.000 colis alimentaires distribués par l'UTSS aux personnes démunies

14 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abdel Aziz HALI

Les préparatifs du bureau régional de l'Union tunisienne de solidarité sociale sont en cours pour la circoncision de 120 enfants lors de la Nuit du Destin.

Depuis le début du mois saint de Ramadan, le bureau régional de l'Union tunisienne de solidarité sociale (Utss) dans le gouvernorat de Nabeul a organisé des tables d'Iftar et distribué plus de 3.000 colis alimentaires en faveur des personnes à faibles revenus ou démunies (sans revenu), selon le commissaire régional de l'Utss, M. Mohamed Brik.

Par ailleurs, les membres de l'Union régionale de solidarité sociale sont à pied d'oeuvre en vue des préparatifs de circoncision de 120 enfants lors de la Nuit du destin dans trois hôpitaux de Nabeul, Grombalia et Menzel Temim, en plus de l'achat pour l'Aïd el-Fitr de «300 tenues neuves» et de «500 paires de chaussures» au profit de mômes nécessiteux, fait encore savoir M. Brik.

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