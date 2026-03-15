Afrique: Cinéma - 79e Festival de Cannes - Palme d'Or d'honneur pour Barbra Streisand et Peter Jackson

Le Festival de Cannes, qui se tiendra du 12 au 23 mai, rendra hommage à deux figures majeures du cinéma et du spectacle en décernant une Palme d'Or d'honneur à Barbra Streisand et au réalisateur néozélandais Peter Jackson.

Cette double distinction célèbre deux parcours exceptionnels qui ont profondément marqué l'histoire du cinéma et la culture populaire mondiale.

- Barbra Streisand, actrice, réalisatrice et chanteuse, recevra sa Palme lors de la cérémonie du palmarès le 23 mai. Figure emblématique du divertissement américain depuis les années 1960, elle s'est imposée comme une artiste complète. Sa carrière au cinéma débute avec la comédie musicale «Funny Girl» (1968), qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice, suivie de «The way we were» (1973) et «A Star Is Born» (1976), pour lequel elle remporte également l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au fil des années, Streisand affirme son indépendance artistique en passant derrière la caméra. Avec «Yentl» (1983), projet développé pendant près de vingt ans, elle réalise, produit et interprète un film emblématique, devenant l'une des premières femmes à diriger une superproduction hollywoodienne. Pour Iris Knobloch, présidente du festival, cette distinction rend hommage «à une artiste qui s'est imposée par la force de son art et l'exigence de sa liberté».

De son côté, Streisand a déclaré : «C'est avec fierté et une profonde humilité que j'ai le bonheur de rejoindre le cercle des lauréats de la Palme d'Or d'honneur, dont le travail m'inspire depuis longtemps. Le cinéma a le pouvoir d'ouvrir nos coeurs et nos esprits à des histoires qui reflètent notre humanité commune et de façonner un monde plus compatissant».

Peter Jackson, invité d'honneur dès l'ouverture du festival le 12 mai, est considéré comme l'un des grands architectes du cinéma spectaculaire contemporain. Il s'est fait connaître dans les années 1980 et 1990 avec des films singuliers comme «Bad Taste» (1987), «Braindead» (1992) et «Heavenly Creatures» (1994), avant de connaître une consécration mondiale avec l'adaptation de l'oeuvre de J. R. R. Tolkien.

«Recevoir la Palme d'Or d'honneur à Cannes sera l'un des plus grands moments de ma carrière, confie-t-il. Cannes a joué un rôle décisif dans mon parcours de cinéaste. En 1988, j'ai présenté «Bad Taste», puis, en 2001, nous avons projeté une séquence du «Seigneur des Anneaux». Je suis extrêmement reconnaissant envers le Festival de Cannes».

Sa trilogie «Le Seigneur des Anneaux» (2001/2003), tournée en Nouvelle-Zélande avec des moyens technologiques considérables et des effets spéciaux de pointe, remporte 17 Oscars et connaît un succès planétaire. Il poursuit ensuite avec la trilogie du «Hobbit» et le remake de «King Kong» (2005). Grand conteur, il s'engage également dans des projets documentaires ambitieux, comme «Pour les soldats tombés» (2018) et la mini-série «The Beatles: Get Back», proposant un montage de 60 heures d'images inédites.

Pour Thierry Frémaux, délégué général du festival, «il y a un avant et un après Peter Jackson, tant son approche du spectacle et de la narration a transformé Hollywood».

En honorant Streisand et Jackson, Cannes célèbre deux artistes visionnaires, incarnant l'ambition artistique, l'innovation et la liberté créative.