Lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense nationale, le Président Kaïs Saïed a salué le rôle essentiel de l'armée tunisienne dans la protection des citoyens et le développement du pays.

Des interventions d'urgence aux projets de transformation du territoire, le Génie militaire illustre sa capacité à sécuriser, aménager et faire progresser la Tunisie, du Nord aux zones désertiques du Sud.

- Il faut dire que cette mobilisation n'a rien d'étonnant car l'armée tunisienne s'est toujours distinguée par son engagement sans faille auprès de la population. D'ailleurs, quand on interroge les citoyens sur l'institution qui remporte le plus leur confiance, une réponse revient sans hésitation : «En notre armée». Plus qu'une institution, elle incarne un socle de stabilité et de protection, présente dans les moments de crise, «muette», mais toujours vigilante. Lors des catastrophes naturelles comme aux épisodes de tensions sociales, elle apparaît comme un rempart discret, fidèle à sa mission première qui consiste à servir la nation.

Une armée au service du citoyen

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Pour rappel, lors des récentes précipitations historiques qui ont frappé le pays, l'armée est intervenue immédiatement, sur recommandations du Président de la République, pour porter secours aux régions sinistrées. Face à l'ampleur des inondations et à la gravité des dégâts, il a été nécessaire de déployer les grands moyens. L'armée nationale a sécurisé les zones touchées, évacué les citoyens bloqués et soutenu les opérations de secours sur l'ensemble du territoire affecté. Cette mobilisation souligne une fois de plus le rôle essentiel de l'armée tunisienne dans la protection et l'assistance des populations face aux catastrophes naturelles.

Au cours de cette rencontre avec le ministre de la Défense, le Président de la République a également mis en avant les projets supervisés par la Direction générale du génie militaire à travers tout le pays. A ce titre, il est bien utile de citer le suivi présidentiel de l'avancement de deux projets emblématiques supervisés par le Génie militaire, à savoir le curage de l'oued Medjerda et la restauration des Bassins des Aghlabides à Kairouan. Ces chantiers allient sécurité hydrique, protection du patrimoine et aménagement stratégique, reflétant la volonté de l'État de sécuriser les territoires et préparer l'avenir du pays.

Mais au-delà de ces deux chantiers, le Génie militaire intervient dans tout le pays pour accélérer les projets de développement et d'infrastructure, de la rénovation de monuments historiques à l'aménagement urbain et à la création d'équipements de santé et culturels.

Transformer le Sahara en oasis productives

Par ailleurs, et au cours de la même rencontre, le Président de la République a abordé l'activité de l'Office de Rjim Maâtoug pour le développement du Sud et du Sahara. Il s'est dit convaincu que le renforcement du soutien à cet office contribuera à transformer le Sahara tunisien en zones vertes productives, d'autant plus que les expériences menées ont prouvé la possibilité d'y produire diverses variétés de fruits et légumes.

Il faut souligner à cet effet que depuis l'année 2023, le Président de la République suit de très près les projets de développement à Rjim Maâtoug et Al Mohdath dans le gouvernorat de Kébili. Il s'agit de deux projets complémentaires du point de vue économique, social et environnemental.

Le ministère de la Défense nationale a érigé une bande d'oasis au coeur du désert dans la région d'Al Mohdath depuis 2020 en vue de la préparer à l'agriculture, créer des logements et fournir des services nécessaires à l'installation des habitants. Le Chef de l'Etat a mis en avant cette expérience avant-gardiste, formant l'espoir de voir cette région se transformer d'un désert aride en une région produisant des richesses. Il a, dans contexte, jugé indispensable de promouvoir les zones désertiques.

À Rjim Maatoug et El Mahdeth, dans le gouvernorat de Kébili, les promesses deviennent des réalités avec de nouvelles infrastructures inaugurées pour soutenir le développement local et améliorer les conditions de vie des habitants. À Rjim Maatoug, un bâtiment administratif et un réservoir d'eau viennent renforcer l'accès aux services publics et la gestion des ressources hydriques dans cette région désertique. Plus de 2 500 hectares de désert ont été convertis en terres agricoles, offrant des moyens de subsistance à près de 8.000 personnes.

À El Mahdeth, 1.050 hectares supplémentaires sont en cours d'aménagement pour créer des emplois et stimuler les activités économiques. Ces initiatives contribuent à la lutte contre la désertification, au renforcement de la résilience climatique et à l'essor économique des communautés locales.