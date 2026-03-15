Tunisie: Aïd al-Fitr 2026 - La date astronomique confirmée pour l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Yémen

Selon les rapports astronomiques publiés jusqu'au 12 mars 2026, le premier jour de l'Aïd al-Fitr pour l'année 1447 H devrait être le vendredi 20 mars 2026 en Arabie Saoudite, en Égypte et au Yémen. Ce consensus intervient malgré de légères divergences sur le début du mois de Ramadan dans ces pays, chaque autorité restant attentive aux résultats officiels de l'observation du croissant lunaire, prévue le jeudi 19 mars au soir.

En Égypte, les calculs de l'Institut national de recherche astronomique indiquent que le croissant de Chawwal sera visible dans le ciel du Caire pendant environ 35 minutes après le coucher du soleil le jeudi 29 Ramadan. Cette observation devrait permettre de confirmer que le premier jour de Chawwal et de l'Aïd al-Fitr tombe le vendredi 20 mars, avec des jours fériés officiels allant de vendredi à dimanche 22 mars.

En Arabie Saoudite, les données du Centre international d'astronomie confirment que le croissant lunaire sera visible le jeudi 19 mars, faisant du vendredi 20 mars le jour de l'Aïd. Le secteur privé bénéficiera d'un congé de quatre jours à partir de la fin de la journée de travail du mercredi 18 mars, tandis que la bourse suspendra ses activités du lundi 16 mars jusqu'au mardi 24 mars.

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Au Yémen, le calendrier astronomique concorde avec l'Arabie Saoudite, le Ramadan ayant débuté le 18 février. L'Aïd devrait donc également être célébré le vendredi 20 mars, sous réserve de la confirmation locale ou de l'annonce officielle de la Cour suprême saoudienne.

Les autorités rappellent toutefois que la date définitive dépendra de l'observation du croissant lunaire le jeudi 19 mars. Si les conditions météorologiques empêchent la visibilité de la lune dans certaines régions, le mois de Ramadan pourrait durer 30 jours, reportant l'Aïd au samedi 21 mars. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les citoyens suivent avec attention les annonces officielles et préparent les festivités ainsi que les congés.