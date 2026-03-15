Tunisie: Tourisme - La Tunisie décroche le deuxième prix du meilleur pavillon à Prague

14 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Tunisie a obtenu la deuxième place du prix du meilleur pavillon lors du Salon international du tourisme, qui s'est tenu du 12 au 14 mars 2026 à Prague (République tchèque), un succès qui témoigne de l'efficacité des efforts de promotion pour renforcer la visibilité de la destination tunisienne sur la scène touristique mondiale.

Le pavillon tunisien a été salué par les organisateurs, les visiteurs et les professionnels du secteur, grâce à son design attractif et à un contenu informatif riche, mettant en avant la diversité des atouts touristiques du pays : plages paradisiaques, patrimoine culturel, tourisme saharien et expériences variées.

Plus de 300 exposants internationaux participent au salon, qui attire environ 25 000 visiteurs chaque année, faisant de cette récompense une reconnaissance internationale du travail des institutions tunisiennes dans la promotion touristique. Le prix constitue également un stimulant pour poursuivre le développement des stratégies marketing et renforcer la présence de la Tunisie dans les salons internationaux.

Outre la distinction, le salon a offert à la délégation tunisienne une plateforme privilégiée pour rencontrer des professionnels, des agences de voyages et des représentants d'institutions touristiques, favorisant le renforcement des partenariats et l'attraction de nouveaux flux touristiques.

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Le salon se poursuit jusqu'au 14 mars et reste une vitrine majeure pour promouvoir les destinations touristiques et échanger des expériences entre acteurs du secteur, confirmant l'importance pour la Tunisie d'investir dans ces événements afin de consolider sa position de destination touristique de premier plan à l'échelle mondiale.

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