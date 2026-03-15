Tunisie: Otef - Ftour du coeur - 400 repas chaque soir

Ils sont servis chaque soir sous le chapiteau de l'Organisation tunisienne pour l'éducation et la famille sur le parc situé à côté du musée archéologique «Néapolis», juste en face de la fameuse jarre de Nabeul.

- Comme à l'accoutumée depuis 2016, le bureau régional de l'Organisation tunisienne pour l'éducation et la famille, en collaboration les autorités régionales et locales, a dressé un chapiteau et aligné des tables d'Iftar durant le mois saint de Ramadan, sur le parc en face de la Jarre de Nabeul, pour offrir 400 repas aux personnes démunies et nécessiteuses.

«L'action "Ftour du coeur" a pour objectif d'offrir tous les jours du mois sacré de Ramadan pas moins de 400 repas -- un menu complet entre dattes, soupe riche en féculents et protéines, salades (crudités et méchouia), tajine ou Brik, plat principal (ragoût ou pâtes) et dessert (fruit) -- et un cadre chaleureux pour rompre le jeûne ensemble dans une ambiance conviviale, avec la présence d'un écran de TV et une disposition de tables digne d'un banquet familial, loin de l'esprit d'un restaurant», souligne M. Anouar Halloumi, chef du bureau régional de l'Organisation tunisienne pour l'éducation et la famille (Otef).

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«Chaque année, deux mois avant le début du mois de Ramadan, nous commençons à prendre contact avec les différents fournisseurs pour obtenir des dons en nature. À J-15 du mois saint, on met à leur disposition notre entrepôt pour recevoir les dons, notamment les denrées de base (viandes blanches, double concentré de tomates, pâtes, eau minérale, etc.). D'ailleurs, 80% des produits utilisés pour préparer le menu proviennent de dons en nature», ajoute-t-il.

Une dizaine de bénévoles

En effet, une dizaine de personnes, entre professionnels des métiers de bouche (un chef-traiteur et une brigade de 4 aides dans la cuisine) et bénévoles -- deux équipes de 13 membres de l'Otef et des volontaires appartenant aux «Clubs ambassadeurs-SOS Villages d'enfants en Tunisie» -- sont engagés dans cette action, s'occupant de la préparation des mets, de la logistique, de la distribution des plateaux des repas servis au moment de la rupture du jeûne, de la vaisselle et du rangement. Et durant les week-ends, des membres du bureau régional du Croissant-Rouge tunisien viennent donner un coup de main à ces équipes.

«Chaque soir, nos tables accueillent entre 260 à 310 personnes, sans oublier les repas distribués aux personnes âgées et les handicapés qui ne peuvent pas se déplacer sur place. Il est à signaler que le bureau régional de l'Otef prend en charge 184 personnes âgées, dont 53 âmes recommandées par le Commissariat régional aux Affaires de la Femme», précise M. Halloumi.

«Le but de cette initiative qui souffle cette année sa 10e bougie est avant tout d'enraciner la culture du bénévolat et de la donation. Le but était de créer une ambiance familiale. D'ailleurs, vu que la région de Nabeul est réputée pour sa poterie, nous utilisons une vaisselle en poterie locale, notamment pour le bol pour servir la soupe et les tasses pour boire l'eau ou le l'ben (petit-lait)», renchérit-il.

Fort de ses 1.240 adhérents répartis sur 16 bureaux locaux et 238 cellules, le bureau régional de l'Otef-Nabeul est l'un des rares acteurs de la société civile qui continue de perdurer la tradition des tables d'Iftar dans la cité des Potiers.

«Ça fait 7 ans que je fréquente cette table d'Iftar», déclare Mohamed, un SDF habitué des lieux. «Ici, on mange comme à la maison. Leurs repas sont savoureux et cuisinés avec beaucoup de coeur. Nous sommes aux petits soins et les bénévoles sont très gentils avec nous. Que Dieu les bénisse et les protège pour cette table de la Miséricorde», conclut-il.