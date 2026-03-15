Tunisie: Méthode japonaise Miyawaki - La Cité médicale des Aghlabides se dote d'un poumon vert

Une campagne de reboisement a été lancée, le 13 mars courant à la Cité médicale des Aghlabides, à Menzel Mehiri, dans le cadre d'un projet visant à créer un espace écologique unique et un poumon vert pour la région, a annoncé samedi la Direction Générale des Forêts ( DGF).

Cette initiative utilise la méthode japonaise « Miyawaki », une technique avancée qui favorise une plantation dense pour garantir une croissance rapide et une couverture végétale épaisse en peu de temps, tout en promouvant la biodiversité grâce à des arbres forestiers et des plantes médicinales parfaitement adaptés au climat local, selon la DGF.

Environ 8 000 plants ont, ainsi, été mis en terre sur une superficie de 3 000 m², avec des arbres forestiers et des plantes médicinales adaptées au climat local.

L'opération a bénéficié de la participation des cadres de la DGF, des représentants des commissariats régionaux au développement agricole de Kairouan, Tunis et Siliana, ainsi que des membres du conseil d'administration de la Cité médicale et du délégué de Menzel Mehiri.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les organisateurs, cette action constitue une étape importante pour faire de la Cité médicale des Aghlabides, un pôle alliant soins de santé et cadre environnemental durable.

La Cité médicale s'étendra sur 553 hectares pour un coût initial estimé à 3 milliards de dinars. Elle comprendra un ensemble de services de santé comprenant 14 pôles hospitaliers, une clinique militaire multidisciplinaire, des centres médicaux privés et un complexe universitaire regroupant une académie militaire de médecine, un institut supérieur des sciences médicales, une école nationale d'ingénierie biomédicale, un centre de simulation et une unité d'évacuation sanitaire aérienne.

Le projet inclura également un espace industriel dédié à la santé sur 20 hectares, ainsi qu'un espace touristique, culturel, récréatif et sportif. Un volet résidentiel de 50 hectares comprendra 100 villas et 1 000 appartements, tandis qu'un espace de services publics de 42 hectares accueillera lycées, écoles, banques et établissements administratifs et sécuritaires, selon la présidence de la République.